Глава Ставрополья назвал «безответственной» главного инфекциониста с подозрением на коронавирус

Первой в Ставропольском крае с подозрением на коронавирус стала главная инфекционист министерства здравоохранения региона Ирина Санникова с 28-летним стажем работы по специальности, удостоенная звания «Заслуженный врач России». Она вернулась в Ставрополь из Мадрида (Испания) и проигнорировала обязательную самоизоляцию. Это притом, что о мерах необходимой профилактики в борьбе с распространением коронавирусной инфекции она рассказывала населению края незадолго до своей госпитализации.

Только при появлении симптомов, как заявила на брифинге 20 марта замминистра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая, пациентка обратилась в специализированное учреждение, где тест на коронавирус показал положительный результат. В тот же день ее увезли в реанимацию «инфекционки» в состоянии средней тяжести.

Из разговора с главврачом краевой инфекционной больницы «КП-Северный Кавказ» узнала, что в настоящий момент состояние больной не изменилось:

- Она не на аппаратном дыхании. Женщина самостоятельно спокойно перемещается. Ухудшения нет, температура ставропольчанки - 37,3, 37,4. Пациентка получает всю необходимую терапию на сегодняшний день. В общем-то, динамика стабильная, - прокомментировал Александр Боблов.

Дни закрытых дверей: соцучреждения Ставрополья уходят на карантин из-за коронавируса 00:00 00:00

Как рассказали в краевом Минздраве со ссылкой на ставропольский Роспотребнадзор, женщина контактировала с не более 100 человек. До госпитализации Ирина Санникова посещала мероприятие в Министерстве здравоохранения СК.

- Круг ее окружения определен. Самоизоляция определена. В течение 14 дней люди буду проводить карантинные мероприятия. Но окончательного подтверждения диагноза еще нет, - уточняет замглавы краевого Минздрава Ольга Дроздецкая.

Больна врач или нет, скажут специалисты клиники в Новосибирске, откуда сегодня придут результаты повторного теста на коронавирусную инфекцию.

При этом в мерах безопасности с вечера 19 марта на карантин закрыта Краевая клиническая инфекционная больница в Ставрополе, с 20 марта прекратил прием посетителей Ставропольский ботанический сад, с понедельника до 12 апреля на внеплановые каникулы распустили все школы и детсады региона, отменены все массовые мероприятия, профильные учебные заведения переведены на дистанционный формат работы, с сегодняшнего дня регулярно дезинфицируется весь общественный транспорт города Ставрополь.

Напомним, что первый положительный тест в Ставропольском крае зафиксировали накануне. В первые часы уточнялся лишь пол и местонахождение подозреваемого на коронавирус в Краевой клинической инфекционной больнице. Но из-за рассылки сообщения в сети о том, что положительный тест выявили у врача, губернатор записал видео в «Instagram». Где попросил доверять только официальной информации и подтвердил пациентка – доктор, и за ее жизнь борются медики в реанимации.

А сегодня в своем аккаунте глава Ставрополья Владимир Владимиров, ответил и на сообщение местной жительницы Галины, которая попросила объяснить: «Почему главный инфекционный врач Ставропольского края не прошла карантин?»:

- Потому что она безответственная. Выздоровеет, спрошу с нее, - пообещал губернатор.

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