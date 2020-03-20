Коронавирус на Ставрополье, новости на 20 марта 2020 года: стало известно состояние врача с положительным тестом

Коронавирус на Ставрополье, новости на 20 марта 2020 года: рассказываем всю полную и честную информацию об эпидемиологической ситуации в крае. Что говорят в Минздраве региона о состоянии первой пациентки с положительным тестом на коронавирус. Что рекомендуют делать, если в аптеке нет медицинских масок в продаже. Когда делать тест на коронавирус. Обо всем – в материале «КП-Северный Кавказ».

Сегодня, 20 марта, заместитель министра здравоохранения края Ольга Дроздецкая рассказала, что попавшая накануне в реанимацию врач с положительным тестом на коронавирус остается в состоянии средней тяжести, но дышит сама, без использования аппарата ИВЛ. Ее личность в Минздраве не раскрывают из-за врачебной тайны. И по информации к этому моменту, она контактировала с не более 100 лиц. Их уже проверяют.

Дни закрытых дверей: соцучреждения Ставрополья уходят на карантин из-за коронавируса 00:00 00:00

- Пациентка принимала участие в мероприятии в Минздраве. Но министерство находится не в одном месте. Не все лица были контактными, - уточнила заместитель главы Министерства здравоохранения СК.

- Состояние больной без изменений. Она не на аппаратном дыхании. Женщина самостоятельно спокойно перемещается. Ухудшения нет, температура ставропольчанки - 37,3, 37,4. Пациентка получает всю необходимую терапию на сегодняшний день. В общем-то, динамика стабильная, - прокомментировал также главврач краевой инфекционной больницы Александр Боблов.

Про тест

Так же в пятницу Анатолий Былим, главврач городской больницы №2 в Ставрополе заявил, что без риска и всем, кто не является носителем вируса, проходить тест нет необходимости.

– Необходимо показание. Тестировать все население Ставропольского края на всякий случай – это абсурд, - считает Алекснадр Былим. - Обследование сегодня не исключает заражение завтра. Никто не знает, с кем завтра будет контактировать. И кто к нам приедет из других субъектов или из-за границы. Иначе все население ежедневно будет ходить повторять анализы.

Вспышка ОРВИ и гриппа

В Минздраве напомнили и про сезонную эпидемию ОРВИ и гриппа, которая до сих пор не закончилась и все усложняет. Ситуацию держат на контроле не только в министерстве здравоохранения, но и в других заинтересованных ведомствах.

По возможности, местных – особенно взрослое население, просят воздержаться от походов в многолюдные места. А оставаясь дома соблюдать гигиену, проветривать помещение.

Всех, кто вернулся из неблагоприятных по распространению коронавирусной инфекции регионов и стран просят самоизолироваться. И предупредить о том коллег, знакомых, учреждение здравоохранения.

Антисептиков – в достатке, маски – шейте

На сегодня в Ставропольской крае с 1 января в аптеках раскупили 3 млн одноразовых медицинских масок. Это без учета остатка масок в лечебно-профилактических заведениях. Из-за преждевременного и необоснованного ажиотажа теперь наблюдается нехватка. Но проблема уже решается с помощью дополнительных поставок из других регионов.

- По поручению губернатора, проводится мониторинг о наличии противовирусных препаратов в аптечных организациях. Активно прорабатывается вопрос о наличии антисептических препаратов, - сообщила замминистра здравоохранения СК. - Вспомните 10-15 лет назад. Сами шили маски. Поэтому если нет возможности купить, а есть необходимость посетить место массового скопления – можно самостоятельно сшить.

Дезинфекция общественного транспорта

В Ставрополе, как стало известно от пресс-службы администрации города, обрабатывают 1,5 тысяч единиц общественного транспорта.

Вот так проходила обработка утром 20 мартаФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

- Перед выходом на линию, и еще несколько раз - в течение рабочего дня - поручни, дверные ручки, сиденья и стекла протираются обеззараживающими средствами. Они в достаточном количестве есть у всех перевозчиков. Проведение каждой противовирусной уборки водители фиксируют в специальных журналах. Плюс к этому, на конечных остановках проветриваются салоны, - комментируют в мэрии.

Карантин

На карантин закрыта Краевая клиническая инфекционная больница в Ставрополе. С понедельника до 12 апреля на внеплановые каникулы распускают все школы и детские сады региона. Запланированные массовые мероприятия также отменены. А учреждения профобразования переведены на дистанционный формат обучения. С 20 марта также закрыт для посещения ставропольский Ботанический сад.

По сообщению министра здравоохранения СК Виктора Можарова, в крае под контролем медиков находятся 129 человек, которые либо побывали в неблагоприятных по коронавирусу странах, либо контактировали с такими. Из них 126 человек в домашних условиях Трое - в стационаре.

Есть вопросы, звоните на «горячую линию» по коронавирусу, которая работает на Ставрополье 8 800 1000 768.

СПРАВКА

Самоизоляция – это изоляция лиц, прибывших из неблагополучных по COVID-19 стран, в их жилье с исключением контакта с членами семьи или другими людьми. При условии совместного путешествия нескольких человек, проживающих в одной квартире, допускается совместная изоляция. Специалисты Роспотребнадзора рекомендуют на время изоляции увезти домашних животных.

Уточняется, что если кто-то возвращается из неблагополучной по короновирусу страны, он обязан сообщить об этом с указанием даты и места пребывания за границей, адрес места самоизоляции и контактную информацию по телефону горячей линии местного Роспотребнадзора.

Самоизоляция длится 14 дней, с момента возвращения в Россию. Самоизолированным запрещается выходить из помещения даже ненадолго - вынести мусор или купить продукты. Все необходимое могут доставлять родные, курьеры, волонтеры без личного контакта – оставлять у входа в квартиру. Покинуть место изоляции можно только при возникновении ЧС или угрозы жизни. При нарушении режима самоизолированного из квартиры переводят в изолятор.