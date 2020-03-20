На Ставрополье появилась информация о первом пациенте с подозрением на коронавирус

20 Март 2020 2020-03-20T11:00:30+03:00

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В Ставрополе 20 марта прошёл брифинг, где ведущие специалисты краевого Минздрава ответили на вопросы журналистов.

Коронавирус на Ставрополье: в крае зафиксирован первый случай подозрения на заболевание 00:00 00:00

Напомним, ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что первого человека с подозрением на коронавирус зафиксировали в Ставропольском крае. Тест, результаты которого получили местные специалисты, показал положительный результат, сообщил глава региона Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

Заместитель министра здравоохранения Ставрополья Ольга Дроздецкая подтвердила, что пациент – это врач, которая работает в краевом центре.

- Это доктор не находилась на самоизоляции. Она вернулась из Мадрида без симптомов. А когда появились подозрения, женщина обратилась в здравоохранение. Её и госпитализировали, - добавила Дроздецкая.

Фото: скрин с видеотрансляции брифинга в Ставрополе

Также спикер рассказала о круге общения пациентки. По её словам, приблизительно, это -100 человек. Все они в течении 14 дней будут находиться на карантине.

- Но окончательного диагноза мы не имеем. Мы не скрыли от жителей информацию, которую подтвердили вчера и в дальнейшем будем информировать. Будут вопросы - готовы ответить, - добавила Ольга Дроздецкая.

Что касается имени и фамилии пациенки, то специалисты краевого Минздрава ответили, что не могут разглашать врачебную тайну. Однако, они опровергли слухи о том, что женщина скончалась, как распространяли в сети вчера.

- Пациентка принимала участие в мероприятии в Минздраве. Сотрудники Минздрава находятся не в одном месте. Не все лица были контактными. Всех их, конечно же проверяют в медучреждении, - подтвердила Дроздецкая.

- Слава богу состояние пациентки улучшается. Это информация свежая, на утро 20 марта 2020 года, - поделился Анатолий Былим, главный врач городской клинической больницы №2 Ставрополя.

Напомним, что в Ставрополе из-за коронавируса: закрыты «инфекционка», школы и детские сады. В связи с первым подозрением на карантин закрыли Краевую клиническую инфекционную больницу в Ставрополе, где лежала пациентка. С понедельника до 12 апреля уходят на каникулы все школы и детские садики региона. Уже отменены все массовые мероприятия, а учреждения профобразования перевели на дистанционный режим обучения.

Сегодня на Ставрополье в режиме самоизоляции под наблюдением врачей находится 126 человек. До 1 июля 2020 года в крае действует режим повышенной готовности.

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ИСТОЧНИК KP.RU