Коронавирус в Ставропольском крае: появился первый пациент с подозрением

Первого человека с подозрением на коронавирус зафиксировали в Ставропольском крае. Тест, результаты которого получили местные специалисты, показал положительный результат, сообщает глава региона Владимир Владимиров в своем Instagram-аккаунте.

- Друзья, у меня нерадостное известие. На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус, - объявил губернатор.

На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

По его данным, пациента отправили на карантин. Сейчас он находится под наблюдением врачей. Представители координационного совета по противодействию коронавирусу проверяет его родственников и ближайшее окружение, с которым он мог контактировать. Пациент с подозрением на коронавирус вернулся на Ставрополье из-за границы, уверяет Владимиров.

Как подчеркнул глава Ставрополья, подозрение - это еще не точный диагноз. Для того, чтобы установить, болеет ли человек или нет, материалы пациента отправили в Новосибирск, в ГНЦ "Вектор".

- Пока это условно положительный результат, - сказал корреспонденту "КП - Северный Кавказ" главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов. - В Новосибирск все такие анализы отправляются на повторную проверку. Результат будет в течение 1,5-двух суток.

Первый положительный на коронавирус пациент появился на Ставрополье — главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов 00:00 00:00

По словам Боблова, это пациентка, то есть женщина. Сейчас она находится в Краевой инфекционной больнице. Все, кто находился в контакте с ней, будут отправлены на домашний карантин под наблюдение медиков.

Напомним, в Ставропольском крае пока не зафиксировали ни одного случая заражения коронавирусом. До июля 2020 года регион находится в режиме повышенной готовности, его могут досрочно отменить, если ситуация нормализуется.