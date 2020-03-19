В Ставропольском крае власти ввели режим повышенной готовности до июля

19 Март 2020 2020-03-19T11:06:27+03:00

До 10 апреля запрещены все мероприятия на большое число участников

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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров подписал постановление о введении в регионе режима повышенной готовности. Указ действует до 1 июля, но его могут досрочно, если ситуация с коронавирусом в стране нормализуется, передает пресс-служба Правительства Ставрополья.

Согласно тексту документу, в крае до 10 апреля запрещено проводить "культурно-просветительских, театрально-зрелищных, выставочных, спортивных и иных мероприятий", на которых будет больше 50 человек. До 20 марта все учебные заведения должны принять меры по организации свободного посещения занятий по решению родителей.

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- Обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований будет подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями, - сказано в сообщении правительства.

Как ранее сообщила "КП - Северный Кавказ", в регионе развернут карантинный госпиталь на 1,5 тысячи мест, базирующихся в Ставропольском краевом клиническом многопрофильном центре.

По постановлению, людям с признаками простуды запрещается посещать учреждения социального обслуживания "с круглосуточным пребыванием граждан". Кроме того, край обеспечат средствами индивидуальной защиты и дезинфекции. Обрабатывать машины заставят и водителей общественного транспорта.

Всем жителям Ставрополья, которые с 1 марта вернулись из стран, где нашли случаи коронавируса, необходимо позвонить на телефон "горячей линии" - 8-962-448-59-80 или 8-8652-36-78-74.

По состоянию на девять часов 19 марта, случаев заражения COVID-2019 в Ставропольском крае нет. 83 человека проходят обследование, пока что их тесты показывают отрицательные результаты.

ИСТОЧНИК KP.RU