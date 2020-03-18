В Ставрополе развернут карантинный госпиталь на 1,5 тысячи мест

18 Март 2020 2020-03-18T19:05:15+03:00

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На базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра планируют развернуть карантинный госпиталь на 1500 мест. Об этом «КП-Северный Кавказ» сообщили в пресс-службе главы региона.

Напомним, что в крае на сегодняшний день нет ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением медиков находятся 83 человека, приехавших на Ставрополье из заграницы. Губернатор региона ввел в крае режим повышенной готовности для усиления мер по защите от страшного вируса.

Ранее «Комсомолка» писала, что в крае школьники уйдут на каникулы с 25 марта. Также сообщалось, что в школах и детсадах региона проведут дезинфекцию. А в министерстве образования региона рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома.

По словам замминистра образования региона Дианы Рудьевой, если родители желают, то могут оставить своих детей дома, не отправляя их в школу. Также она подчеркнула, что обязательно нужно согласовать с руководством школы, как будет организован учебный процесс на дому.

Например, как дети потом будут, находясь на индивидуальном обучении, сдавать темы по учебным дисциплинам.

ИСТОЧНИК KP.RU