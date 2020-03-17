В Ставрополе рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома

17 Март 2020 2020-03-17T12:53:11+03:00

На данный момент все школы города и края работают в штатном режиме Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

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В Ставрополе 17 марта провели селекторное совещание с руководителями органов управления образования по вопросам организации обучения детей в сложившихся условиях.

Карантин в школах: как работают учебные заведения Ставрополья в связи с коронавирусом 00:00 00:00

О том, как будет теперь проходить учебный процесс в регионе, «КП-Северный Кавказ» рассказала заместитель министра образования региона Диана Рудьева. По её словам, если родители желают, то могут оставить своих детей дома, не отправляя их в школу.

- Если родители изъявили желание оставить ребенка дома, то им нужно написать заявление об индивидуальном обучении. Обязательно согласовать этот документ с директором школы. А уже он в свою очередь согласовывает его с органами управления образования города.

Также Диана Рудьева подчеркнула, что обязательно нужно согласовать с руководством школы, как будет организован учебный процесс на дому. Например, как дети потом будут, находясь на индивидуальном обучении, сдавать темы по учебным дисциплинам.

- Нам также рекомендовали пользоваться российской электронной школой, где собран банк данных полезных видеоуроков. Туда могут обратиться дети и по этим предметам обучаться на дому. Что касается массовых мероприятий, то мы запретили организованный выезд детей за пределы РФ. Настоятельно рекомендуем родителям ограничить все выезды организованных групп детей за пределы Ставропольского края. До конца марта мы отменяем все массовые мероприятия с детьми, чтобы исключить возможность распространения различных заболеваний, в том числе и коронавируса.

На данный момент все школы города и края работают в штатном режиме. Напомним, что в регионе усилен санитарно-карантинный контроль. Однако, по данным Минздрава края, на Ставрополье эта инфекция не зафиксирована.

ИСТОЧНИК KP.RU