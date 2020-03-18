2020-03-18T17:59:33+03:00
Общество

В Ставропольском крае школьники уйдут на каникулы с 25 марта

«КП-Северный Кавказ» писала, что в школах и детсадах края проведут дезинфекцию
Ася АСРЯН
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По словам замминистра образования региона Дианы Рудьевой, если родители желают, то могут оставить своих детей дома, не отправляя их в школуПо словам замминистра образования региона Дианы Рудьевой, если родители желают, то могут оставить своих детей дома, не отправляя их в школуФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Как сообщили в пресс-службе министерства краевого министерства образования, в регионе не будет длинных весенних каникул из-за эпидемии коронавируса, как в некоторых других регионах страны.

17 марта глава Минпросвещения России Сергей Кравцов сообщил, что школьники уходят отдыхать с 23 марта по 12 апреля. В региональном Минобразования объяснили, что это заявление носило рекомендательных характер и актуально для регионов, где уже зафиксированы случаи коронавируса.

Напомним, что в Ставропольском крае таких случаев на сегодняшний день, 18 марта не зафиксировано.

«КП-Северный Кавказ» писала, что в школах и детсадах края проведут дезинфекцию. А в министерстве образованря региона рассказали, что делать, если родители хотят оставить ребёнка дома.

По словам замминистра образования региона Дианы Рудьевой, если родители желают, то могут оставить своих детей дома, не отправляя их в школу. Также она подчеркнула, что обязательно нужно согласовать с руководством школы, как будет организован учебный процесс на дому.

Например, как дети потом будут, находясь на индивидуальном обучении, сдавать темы по учебным дисциплинам.

ИСТОЧНИК KP.RU

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