Карантин в Ставрополе из-за коронавируса: закрыты «инфекционка», школы и детские сады

Карантин в Ставрополе из-за коронавируса ввели после того, как у пациентки в инфекционной больнице выявили положительный тест. Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал у себя в «Instagram» о первом подозрении на коронавирус 19 марта. Вечером стало известно, что это врач, вернувшаяся в регион из страны, где отмечена заболеваемость новой коронавирусной инфекцией. В регионе ждут результат повторного теста от специалистов в Новосибирске. Который подтвердит или опровергнет наличие заболевания.

Губернатор рассказал, у кого в Ставрополе нашли подозрение на коронавирус.

Слух о смерти пациентки в Минздраве региона уже опровергли. Сейчас она находится в реанимации, где медики борются за ее жизнь. По предположению главы региона, коронавирус у врача не был типа ОРВИ и не передавался воздушно-капельным путем.

- Мы понимаем, кто с кем летел. Понимаем, с кем она работала. Всех этих людей начинаем обследовать, - добавляет губернатор и просит местных жителей доверять только официальной информации от координационного штаба.

Коронавирус на Ставрополье: в крае зафиксирован первый случай подозрения на заболевание 00:00 00:00

В связи с первым подозрением на карантин закрыли Краевую клиническую инфекционную больницу в Ставрополе, где лежала пациентка. С понедельника до 12 апреля уходят на каникулы все школы и детские садики региона. Уже отменены все массовые мероприятия, а учреждения профобразования перевели на дистанционный режим обучения.

Сегодня на Ставрополье в режиме самоизоляции под наблюдением врачей находится 126 человек. До 1 июля 2020 года в крае действует режим повышенной готовности.

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