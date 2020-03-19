Коронавирус на Ставрополье, новости на 19 марта 2020 года: зафиксирован первый положительный тест на коронавирус

Коронавирус на Ставрополье, новости на 19 марта 2020 года: рассказываем всю полную и честную информацию об эпидемиологической ситуации в крае. Как себя вести, чего бояться, а чему не верить. Кроме того, в конце материала памятка, как пройти тест на коронавирус на Ставрополье.

Первый положительный на коронавирус пациент появился на Ставрополье — главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов 00:00 00:00

Как сообщил «КП - Северный Кавказ» губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров, в регионе появился первый человек с положительным тестом на коронавирус. Однако это не позволяет поставить окончательный диагноз — его могут подтвердить только в новосибирской лаборатории.

— Этот человек недавно вернулся из-за границы. Сейчас мы отрабатываем родственников, круг его контактов, чтобы исключить возможное распространение. Все необходимые меры принимаются. Подчеркну, что подозрение это еще точный диагноз. Его смогут поставить лишь после лабораторного исследования в ГНЦ «Вектор» в Новосибирске, материал туда направлен, — написал Владимиров в Instagram.

«КП - Северный Кавказ» удалось выяснить, что госпитализирована женщина. На данный момент она находится в Краевой инфекционной больнице — об этом рассказал глава Александр Боблов.

Обновлённой информации о количестве помещённых на карантин пока нет. Однако по сведениям на 18 марта, 79 ставропольцев находились в домашней изоляции. Четыре человека лежали на обследовании в медучреждениях.

На Ставрополье зафиксировано первое подозрение на коронавирус.

Из-за повышенного риска распространения опасной инфекции губернатор Ставропольского края подписал постановление о введении режима повышенной готовности до 1 июля 2020 года. Документ предусматривает запрет на проведение массовых мероприятий, но пока только до 10 апреля. Всем учебным заведениям предписано обеспечить возможность свободного посещения.

Помимо этого, на Ставрополье будет развернут карантинный госпиталь на 1,5 тысячи мест, а также откроется 5 лабораторий для проведения тестов и диагностики коронавирусной инфекции. Сроки завершения этих работ пока не озвучены.

КАК ПРОВЕРИТЬСЯ НА КОРОНАВИРУС В СТАВРОПОЛЕ И СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ

1. Кого проверяют на коронавирус в Ставрополе и Ставропольском крае

— Сегодня в Ставропольском крае нет необходимости проводить каждому, кто пожелает. Поэтому в обычных поликлиниках такое тестирование не делают, — пояснили "КП — Северный Кавказ" в региональном Министерстве здравоохранении.

Есть три категории людей, которых могут проверить на коронавирус:

- те, кто приехал из "неблагополучных по COVID-19" стран;

- те, кто контактировал с заболевшими людьми, приехавшими из "неблагополучных по COVID-19" стран.

- те, кто контактировал с инфицированными.

Если у человека появились признаки ОРВИ в одном из этих случаев, он должен позвонить врачу и сообщить об этом. Тестирование назначает и осуществляет только медик, самостоятельно провериться или провериться в обычной поликлинике на коронавирус в Ставропольском крае нельзя.

2. Что делать, если я приехал из-за рубежа

Как только вы вернулись домой из страны с неблагополучной обстановкой по COVID-19, вам нужно сообщить о своем прибытии на горячую линию по коронавирусу. В Ставропольском крае номер - 8-962-448-59-80, 8(8652)36-78-74.

С этого дня 14 дней вы находитесь дома под медицинским наблюдением. В течение этого времени к вам будут приходить доктор. Количество визитов определяют индивидуально.

3. Что делать, если я приехал с признаками ОРВИ

Нужно позвонить на "горячую линию" и сообщить, что приехали из-за границы с признаками ОРВИ. Согласно постановлению главного санитарного врача России Анны Поповой, таких пациентов должны проверить на коронавирус. Вопрос находится на контроле губернаторов и глав субъектов РФ.

4. Где проверяют анализы на коронавирус в Ставрополе и Ставропольском крае

Исследованием анализов занимаются в региональных Центрах гигиены и эпидемиологии. Вскоре из-за угрозы коронавируса на Ставрополье на базе медучреждений в Ставрополе, Пятигорске и Буденновске откроют пять лабораторий, которые за сутки смогут проверять до 400 проб.

5. Как проверяют на коронавирус в Ставрополе и Ставропольском крае

Согласно данным Министерства здравоохранения России, для исследования врачи берут мазок из носа и ротоглотки (основной материал), назофарингеальный аспират, мокрота, биопсийный или аутопсийный материал легких, цельная кровь, сыворотка крови, моча, фекалии (дополнительные материалы). Результаты будут готовы через четыре часа после начала диагностики. Человеку на карантине придется пройти тестирование на инфекцию три раза. Если все пробы показали отрицательный результат, человека отпускают.