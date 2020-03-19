На Ставрополье врач с подозрением на коронавирус попала в реанимацию

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров рассказал в «Instagram», что вернувшаяся из-за границы в Ставрополь пациентка с положительным тестом на коронавирус оказалась врачом и в настоящий момент находится в реанимации в состоянии средней тяжести.

Губернатор рассказал, у кого в Ставрополе нашли подозрение на коронавирус.

- Сегодня мы понимаем, кто с кем летел. Понимаем, с кем она работала. Всех этих людей начинаем обследовать. Хочу сказать даже больше. Мы предполагаем, по симптомам коронавирус не имел типа ОРВИ. То есть не мог передаваться воздушно-капельным путем. Это будет известно после проведения анализов в Новосибирске. Поэтому прошу не поддаваться панике и верить проверенной информации из официальных источников — из нашего координационного штаба, - обратился к местным жителям Владимиров. -

Коронавирус на Ставрополье: в крае зафиксирован первый случай подозрения на заболевание 00:00 00:00

Уточняется, что «медики борются за ее жизнь», и проверкой всех контактировавших с пациенткой лиц занимается Роспотребнадзор и региональный Минздрав.

Напомним, что Краевую клиническую инфекционную больницу Ставрополя в связи с этим закрыли на карантин. Прием больных прекращен. Пациентов по максимуму развезли в другие учреждения здравоохранения.

На карантин с понедельника до 12 апреля закрываются также все школы и детские сады Ставропольского края. Региональные учреждения профобразования перевели на дистанционный формат обучения, а все массовые мероприятия в крае отменили. От поездок за пределы Ставрополья власти просят также воздержаться. На данный момент местные врачи следят за 126 пациентами на самоизоляции. У двоих тесты на коронавирус дважды показали отрицательный результат.

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