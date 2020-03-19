2020-03-19T21:24:04+03:00
Происшествия

В Минздраве Ставропольского края прокомментировали слух о смерти пациентки с подозрением на коронавирус

Первый положительный тест выявили у врача
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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В Министерстве здравоохранения Ставропольского края прокомментировали распространившиеся слухи о смерти пациентки, у которой сегодня, 19 марта, обнаружили положительный тест на коронавирус.

- Пациентка жива, она находится под наблюдением медиков в боксированной палате инфекционного стационара. Состояние медики оценивают как средней степени тяжести. Окончательный диагноз не установлен, данный случай еще не получил подтверждения из центральной лаборатории "Вектор" в Новосибирске, - прокомментировали в ведомстве.

Отмечается, что на данный момент под наблюдением врачей в режиме самоизоляции находятся 126 жителей региона. У двоих тест уже дважды показал отрицательный результат.

Напомним, что в Ставрополе на карантин закрыли краевую "инфекционку". И с понедельника до 12 апреля все школы и детские садики будут тоже закрыты на карантин.

Коронавирус на Ставрополье: в крае зафиксирован первый случай подозрения на заболевание

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ИСТОЧНИК KP.RU

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