Губернатор о коронавирусе на Ставрополье: выявлено еще 11 подозрений

Губернатор о коронавирусе на Ставрополье: Владимир Владимиров у себя в соцсетях поделился актуальной информацией.

Новые случаи подозрения на коронавирус выявлены на Ставрополье.

Сообщается, что в крае за день число жителей с подозрением на коронавирус возросло с 1 случая до 11-ти. Это те люди, которые контактировали с главным инфекционистом регионального министерства здравоохранения Ириной Санниковой. Врач вернулась в Ставрополь из Испании и не ушла на карантин, успев до госпитализации провести мероприятие в Минздраве СК. Всего в ее окружение входит более тысячи лиц. Как рассказал губернатор Владимир Владимиров, 500 человек уже проверили, на очереди еще 700-т.

- Материалы для получения точного заключения мы направили в Новосибирск. Люди – изолированы, под наблюдением врачей. Будем закрывать на карантин больницу, где они лечатся. - сказал глава Ставрополья. - В целом по краю более 300 человек в профилактических целях направлены на карантин. Сейчас появляются всё новые слухи. В том числе, о том, что в крае заболело всё руководство Минздрава, всё правительство. Призываю вас, не верить сплетням.

Как стало известно накануне, Санникова находится в реанимации Краевой клинической инфекционной больницы Ставрополя в состоянии средней степени тяжести. На сегодня, ухудшения показателей здоровья нет: дышит сама без помощи аппарата ИВЛ, самостоятельно перемещается. Об этом «КП-Северный Кавказ» рассказал 20 марта главврач «инфекционки» Александр Боблов. Инфекционную больницу, напомним, закрыли на карантин.

Дни закрытых дверей: соцучреждения Ставрополья уходят на карантин из-за коронавируса 00:00 00:00

Ранее сообщалось о 126 пациентах на самоизоляции и еще 3 – в стационаре. На карантин с понедельника до 12 апреля закрываются краевые школы и детские садики. Профильные учебные заведения уже перешли на дистанционный формат работы. Все массовые мероприятия отменены. Весь общественный транспорт Ставрополя с 20 марта дезинфицируют несколько раз в день.

«КП» продолжает следить за ситуацией в регионе.

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Глава Ставрополья назвал «безответственной» главного инфекциониста с подозрением на коронавирус

Губернатор пообещал спросить с врача, которая вовремя не ушла на карантин [аудио]

Коронавирус на Ставрополье, новости на 20 марта 2020 года: стало известно состояние врача с положительным тестом

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом на Ставрополье на утро 20 марта 2020 года [информация обновляется]