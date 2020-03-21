У главной инфекционистки Ставрополья, заразившей 11 человек, подтвердился коронавирус

Владимир Владимиров обнародовал последние данные о коронавирусе в Ставропольском крае. Об этом он сообщил в своем аккаунте в Instagram. По словам главы региона, у первой пациентки, имя которой глава он не называет, диагноз подтвердился.

- Состояние – удовлетворительное. Опасений за жизнь у врачей нет. Мы готовились к такому развитию событий. Поэтому все необходимые меры были приняты еще накануне. Те, кто непосредственно контактировал с заболевшей, сейчас изолированы и находятся на карантине. Полный круг ее контактов продолжаем выявлять.Эти люди тоже будут обследованы и помещены на карантин, - сообщил глава региона.

Напомним, первым пациентом, сдавшим положительный тест на коронавирус, стала главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова. В разгар пандемии с 6 по 9 марта она ездила в Мадрид, а когда вернулась, не стала изолироваться на 2 недели, а вышла на работу. В течение недели Санникова вела занятия в медицинском университете, проводила планерки с эпидемиологами в минздраве, а также заседания кафедры инфекционных болезней, участвовала в конференции, консультировала больных в Краевой инфекционной больнице. 17 марта у нее поднялась температура. Рентген выявил двустороннее воспаление легких. Только тогда врач призналась, что была в Испании. Экспресс-тест на вирус показал его наличие. Людей, с которыми Санникова была в контакте, теперь повально проверяют. В первый день проверок положительный тест сдали 11 человек. Все они находились в близком окружении врача.

Саму Санникову держат в изолированном боксе в Инфекционной больнице края. Ее состояние стабильное, от аппарата ИВЛ она отключена и дышит сама. Против врача возбуждено уголовное дело по статьям «Халатность» и «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей». Ей может грозить до двух лет лишения свободы.

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

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С 10 марта Санникова, уже являвшаяся носителем вируса, вела пары у студентов, проводила совещания по ситуации с коронавирусом в минздраве, участвовала в конференции (подробнее)