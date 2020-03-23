В Ставрополе против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное дело
В Ставрополе против врача Ирины Санниковой, заразившей 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное дело по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.
Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта
Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР России по краю, в начале марта профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, одновременно будучи главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Королевство Испания.
Там женщина находилась с 6 по 9 марта. А когда вернулась домой, также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
Врач не ушла в 14-дневную изоляцию для профилактики распространения инфекции в период пандемии, а продолжила свой обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомства, консультировала больных в инфекционной больнице.
17 марта ее доставили в больницу из-за ухудшения состояния. Там у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 и воспаление легких. Женщину даже пришлось подключить к ИВЛ.
Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.
Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о безответственном поведении Санниковой и пообещал и дальше сразу сообщать жителям региона о новых результатах тестирования людей, находившихся в контакте с врачом.
Главный врач «инфекционки» добавляет, что у Санниковой диагностировали двустороннюю пневмонию, и хотя дышит она уже без помощи ИВЛ, иногда использует кислородную маску:
- Температурит, но не сильно, - 37,3, 37,4. Уже самостоятельно перемещается – ходит в туалет, например. Речи о выписке пока не ведем, - рассказывает о самочувствии ведущего инфекциониста Минздрава СК главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов, который тоже попал в круг ее контактов и сейчас находится на самоизоляции.
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ИСТОЧНИК KP.RU