В Ставрополе против врача, заразившего 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное дело

В Ставрополе против врача Ирины Санниковой, заразившей 11 пациентов коронавирусом, возбудили уголовное дело по статьям «Сокрытие информации об обстоятельствах, создающих опасность для жизни или здоровья людей» и «Халатность». Подозреваемой грозит до двух лет тюрьмы.

Коронавирус на Ставрополье: ситуация в регионе на 23 марта 00:00 00:00

Как сообщили «КП-Северный Кавказ» в пресс-службе СУ СКР России по краю, в начале марта профессор кафедры инфекционных болезней и фтизиатрии Ставропольского государственного медицинского университета, одновременно будучи главным внештатным специалистом по инфекционным болезням министерства здравоохранения края, без ведома руководства вуза и министерства выехала на отдых в Королевство Испания.

Там женщина находилась с 6 по 9 марта. А когда вернулась домой, также не проинформировала руководство о своей поездке в иностранное государство, на территории которого были зафиксированы случаи заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.

Врач не ушла в 14-дневную изоляцию для профилактики распространения инфекции в период пандемии, а продолжила свой обычный образ жизни: читала лекции в университете, участвовала в конференции, посещала другие учреждения и ведомства, консультировала больных в инфекционной больнице.

17 марта ее доставили в больницу из-за ухудшения состояния. Там у нее диагностировали коронавирусную инфекцию COVID-19 и воспаление легких. Женщину даже пришлось подключить к ИВЛ.

Интервью главного инфекциониста Ставрополья, заразившей коронавирусом 11 человек.

Напомним, ранее "КП-Северный Кавказ" писала, что губернатор Ставрополья Владимир Владимиров заявил о безответственном поведении Санниковой и пообещал и дальше сразу сообщать жителям региона о новых результатах тестирования людей, находившихся в контакте с врачом.

Главный врач «инфекционки» добавляет, что у Санниковой диагностировали двустороннюю пневмонию, и хотя дышит она уже без помощи ИВЛ, иногда использует кислородную маску:

- Температурит, но не сильно, - 37,3, 37,4. Уже самостоятельно перемещается – ходит в туалет, например. Речи о выписке пока не ведем, - рассказывает о самочувствии ведущего инфекциониста Минздрава СК главврач Краевой инфекционной больницы Александр Боблов, который тоже попал в круг ее контактов и сейчас находится на самоизоляции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

Двусторонняя пневмония и температура: Врач, заразившая 11 пациентов на Ставрополье коронавирусом, находится в состоянии средней тяжести

В закрытом корпусе на карантине находится «нулевой пациент» – главный инфекционист региона Ирина Санникова с подтвержденным коронавирусом, и еще 11 человек с подозрением без признаков респираторного заболевания – все из её окружения (подробнее).

Доктор зло: врач завезла коронавирус на Ставрополье, скрыв поездку в Испанию, и заразила 11 человек

На главную инфекционистку региона Ирину Санникову хотят завести уголовное дело (подробнее).

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

Губернатор о коронавирусе на Ставрополье: выявлено еще 11 подозрений

Губернатор о коронавирусе на Ставрополье посвятил новый пост в соцсетях [видео, аудио]

На Ставрополье врач с подозрением на коронавирус попала в реанимацию

Медики борются за жизнь коллеги, чей тест показал положительный результат (подробнее)