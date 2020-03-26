2020-03-26T15:34:12+03:00
Общество

Коронавирус в Ставрополе, новости на 26 марта 2020 года: в Минздраве рассказали о новых зараженных

Мы собрали последние новости о ситуации с коронавирусом в Ставрополе на 26 марта 2020 года [информация обновляется]
Антон ШАПОВАЛОВАся АСРЯН
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В краевой инфекционной больнице на 26 марта находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус»В краевой инфекционной больнице на 26 марта находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус»Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Коронавирус в Ставрополе, новости на 26 марта 2020 года: в краевом правительстве 26 марта прошёл брифинг по текущей эпидситуации на Ставрополье. Там замминистр здравоохранения Ольга Дроздецкая сообщила, что состояние Ирины Санниковой такое же, наблюдается положительная динамика.

Коронавирус на Ставрополье на 26 марта: в преддверии каникул

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Она получает все необходимое лечение, как по основному заболеванию, так и по сопутствующему.

Что касается новых пациентов, то они легко переносят болезнь. Все четыре человека не имеют никакой симптоматики, у них отмечается легкая степень болезни.

- На сегодняшний день в медучреждениях края находится большое количество людей, прибывших из Европы. У двоих пациентов, находившихся в инфекционной больнице, пришли положительные результаты анализов на коронавирус.

Кроме того, вчера в инфекционную больницу госпитализировали приехавшую из Франции пациентку. Ее тест также показал наличие коронавируса.

Таким образом в краевой инфекционной больнице на 26 марта находятся пять пациентов с подтвержденным диагнозом «коронавирус», - добавила спикер.

Дроздецкая подчеркнула, что все учреждения здравоохранения буду работать в штатном режиме, никакие выходные на них распространяться не будут.

Напомним, ранее губернатор рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом.

По словам Владимира Владимирова, два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска. Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 14 ЧАСОВ

На брифинге выступил также министр труда и социальной защиты Ставропольского края Иван Ульянченко. По подсчетам участников рейдов, в регионе проживает 21 тысяча пенсионеров старше 65 лет и инвалидов. В случае чего им окажут помощь - купят предметы первой необходимости. За этим можно обратиться по "горячей линии" Краевого центра социального обслуживания: 8 (8652) 73-84-79.

Как работают специалисты и какие результаты были достигнуты в первые два дня работы - можно узнать по ссылке.

ОБНОВЛЕНИЕ НА 15 ЧАСОВ

Торговые центры не закроют на карантин, сказала первый заместитель председателя комитета Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию Алла Дубинина. Магазины обеспечены продуктами, торговые сети увеличивают заявки на поставку товаров.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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