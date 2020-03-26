Глава Ставрополья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом

26 Март 2020 2020-03-26T12:57:56+03:00

Все они изолированы в медучреждениях под пристальным наблюдением врачей

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Губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова,

Два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.

Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.

- Проверка пробы в центре «Вектор» прошла очень быстро.Увы, результат положительный, - поделился Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.

На данный момент все новые заболевшие изолированы в медучреждениях под пристальным наблюдением врачей. Болезнь у этих людей проходит практически без симптомов.

Таким образом, на 26 марта в Ставропольском крае пять человек, заболевших коронавирусом. По словам Владимира Владимирова, ситуация под контролем.

ИСТОЧНИК KP.RU