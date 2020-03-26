Глава Ставрополья рассказал о состоянии троих заболевших коронавирусом
Губернатор Ставрополья подтвердил три новых случая заболевания коронавирусной инфекцией в регионе. По словам Владимира Владимирова,
Два из них — это люди из окружения первой пациентки. А если точнее, то те самые две пробы, которые ждали из Новосибирска.
Также глава региона рассказал о третьем пациенте. Третий человек недавно вернулся из Франции. Известно, что пациент находился на карантине.
- Проверка пробы в центре «Вектор» прошла очень быстро.Увы, результат положительный, - поделился Владимир Владимиров на своей странице в Инстаграм.
На данный момент все новые заболевшие изолированы в медучреждениях под пристальным наблюдением врачей. Болезнь у этих людей проходит практически без симптомов.
Таким образом, на 26 марта в Ставропольском крае пять человек, заболевших коронавирусом. По словам Владимира Владимирова, ситуация под контролем.
ИСТОЧНИК KP.RU