На Ставрополье коронавирус подтвержден у пациента, зараженного "доктором-зло"

В Ставропольском крае появился второй заболевший с диагнозом "коронавирусная инфекция", подтвержденным в новосибирском центре вирусологии "Вектор". Об этом сообщил губернатор края Владимир Владимиров на своей странице в Instagram. По его словам, второй пациент - из окружения первой заболевшей, главной инфекционистки региона Ирины Санниковой. Под подозрением еще один человек, его тест все еще не прислали. Он также был в прямом контакте с Санниковой.У девятерых, контактировавших с Санниковой, анализы отрицательные, хотя экспресс-тесты показывали наличие вируса. Однако эти люди все еще на изоляции.

Состояние второго пациента - удовлетворительное. Он находится в отдельном боксе в Краевой инфекционной больнице.

По словам Владимира Владимирова, всего на карантине 293 человека. В основном это пациенты Краевой инфекционной больницы, где зараженная Санникова работала. С момента обнаружения у нее вируса больницу закрыли на 14 дней.

- Мы берем на контроль каждого, кто возвращается из-за границы – они должны обязательно провести 14 дней в режиме самоизоляции. За нарушение – ответственность вплоть до уголовной, - пригрозил губернатор.

Напомним, саму Ирину Санникову привлекли к уголовной ответственности по статьям "Халатность" и "Сокрытие информации об обстоятельствах, представляющих опасность для жизни и здоровья людей". Ей грозит до двух лет лишения свободы. Санникова завезла в край коронавирусную инфекцию из Мадрида, где она была с 6 по 9 марта. 10-го она вышла на работу, не уйдя в изоляцию на 14 дней, как того требуют правила. В течение недели она контактировала с больными и врачами в инфекционной больнице, студентами, сотрудниками своей кафедры в Медуниверситете, где она - профессор. 17 марта у нее подскочила температура. Рентген показал двустороннее воспаление легких, а тест на коронавирус - наличие инфекции. В регионе протестировали уже более 1,5 тысячи человек. Большая часть - это те, кто был в контакте с инфекционисткой. В краевом минздраве уже сообщили, что Санникова уволена.

Губернатор Ставрополья рассказал о втором заболевшем коронавирусом.

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