2020-03-20T11:40:11+03:00
Общество

Замминистр здравоохранения Ставрополья рассказала о состоянии врача с подозрением на коронавирус

Прошел брифинг, связанный с первым положительным тестом на коронавирус в регионе
Евгения СОКОРЕВА
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Фото: прямая трансляция брифинга. Дроздецкая Ольга Алексеевна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского краяФото: прямая трансляция брифинга. Дроздецкая Ольга Алексеевна, заместитель министра здравоохранения Ставропольского края
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В Ставрополе замминистра здравоохранения СК Ольга Дроздецкая прокомментировала рассылку фейковых сообщений о ситуации с коронавирусной инфекцией в регионе в связи с первым подозреваемым на коронавирус. Положительный тест показали анализы врача, вернувшейся из-за границы в Ставрополь. Сегодня она находится в реанимации в состоянии средней степени тяжести. Ее личность на брифинге в ГТРК «Ставрополье» не раскрыли.

С врачом контактировали не больше 100 человек

- Как медик отвечаю. Существует врачебная тайна. Эта информация не должна находиться в СМИ. Человек, который в больнице с подозрением – это пациентка, - сказала Дроздецкая.

По последней информации, с ней контактировали не более 100 человек. И хотя «о поправке говорить рано, ее состояние не утяжеляется, и аппарат ИВЛ не используется».

- Пациентка принимала участие в мероприятии в Минздраве. Но министерство находится не в одном месте. Не все лица были контактными, - уточнила заместитель главы Министерства здравоохранения Ставропольского края.

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Когда нужно делать тест на коронавирус?

- Нет необходимости проходить тест без рисков и не носителю вируса, - подчеркнул на брифинге Анатолий Былим, главный врач городской клинической больницы №2 Ставрополя. – Необходимо показание. Тестировать все население Ставропольского края на всякий случай – это абсурд.

Фото: прямая трансляция брифинга.Былим Анатолий Игоревич, главный врач городской клинической больницы №2 Ставрополя

Фото: прямая трансляция брифинга.Былим Анатолий Игоревич, главный врач городской клинической больницы №2 Ставрополя

Спикер объяснил, что из-за ажиотажа появится много желающих обследоваться. Но это ни к чему здравому не приведет. Ведь «обследование сегодня не исключает заражение завтра». Поэтому и нужны показания к проведению теста, иначе население будет тестироваться снова и снова каждый день.

- Ситуация не простая, но контролируема всеми заинтересованными ведомствами, - добавила замминистра здравоохранения. - Не занимайтесь самолечением. Будьте ответственны по возвращению из-за границы. Уйдите на самокарантин, оповестите работодателя, лечебное заведение. Усугубляется ситуация из-за того, что не закончилось сезонное заболевание гриппа и ОРВИ. Но и здесь все контролируемо.

Нет маски – сшейте

На встрече с журналистами также стало известно, что участились необоснованные вызовы скорой помощи и в регионе наблюдается нехватка медицинских одноразовых масок. А все из-за преждевременной скупки:

- С 1 января в аптеках края реализовано 3 млн одноразовых масок. Это без остатка масок в лечебно-профилактических заведениях. Недостаток есть. Вопрос решается. Маски все равно в продаже появляются, но не будь ажиотажа – хватило бы всем, - считает замминистра Ольга Дроздецкая.

Спикер также добавила, что противовирусных и антисептических препаратов в аптеках края достаточно. А отсутствие маски в продаже – не проблема:

- Вспомните 10-15 лет назад. Сами шили маски. Поэтому если нет возможности купить, а есть необходимость посетить место массового скопления – можно самостоятельно сшить.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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