2020-03-26T15:36:35+03:00
Общество

На Ставрополье заработала "горячая линия" помощи пенсионерам и инвалидам

В ходе рейдов в крае выявили 21 тысячу одиноко проживающих людей и инвалидов
Антон ШАПОВАЛОВ
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Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров поручил администрациям проводить подворные обходы граждан старше 65 лет. Этим занимаются сотрудники администрации, управления труда и социальной защиты и центры социального обслуживания. Участники рейдов интересуются, нуждаются ли люди в предметах первой необходимости, сообщил журналистам министр труда и социальной защиты Ставропольского края Иван Ульянченко.

- В течение двух дней мы завершим эту работу. Нами были выявлены около 21 тысячи одиноко проживающих граждан и инвалидов, которым, возможно, понадобится посторонняя помощь, - сказал Ульянченко.

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С 24 марта открылся телефон "горячей линий" для 33 центров социального обслуживания. Позвонив по номеру, пенсионеры или инвалиды могут попросить купить продукты первой необходимости или лекарства.

- Диспетчерские службы откроют. Режим работы - с восьми утра до десяти ночи. Заявки принимаются, - уверяет Ульянченко. Согласно данным сайта Краевого центра социального обслуживания, номер "горячей линии" по коронавирусу - 8 (8652) 73-84-79.

Заявки отработает команда специалистов, численность которых составляет 531 человек. За социальными работниками закреплены 56 машин. Все специалисты защищены масками, перчатками и дезинфицирующими средствами. Пока на "горячие линии" поступили 64 заявки, и все они были отработаны.

- В настоящий момент мы по поручению губернатора обсуждаем со всеми общественными организациями вопрос о привлечении их членов к работе. Их тоже обеспечат всеми средствами защиты.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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