2020-03-27T12:16:06+03:00
Общество

Первый заболевший коронавирусом в Дагестане: COVID-19 нашли у депутата

Первый заболевший коронавирусом в Дагестане оказался членом Народного собрания РД
Евгения СОКОРЕВА
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--Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Первый заболевший коронавирусом в Дагестане: 28 марта в республике подтвердился первый случай заражения COVID-19. Повторный положительный тест выявили у махачкалинца – депутата Народного собрания Тимура Гусаева. Накануне он поделился с "КП-Северный Кавказ", что не летал за границу, но попал в изолированный бокс с подозрительными симптомами.

В Минздраве республики 26 марта говорили о 9 подозреваемых на коронавирусную инфекцию. Их биоматериалы отправляли на повторную проверку в федеральный Научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.

Всего в СКФО 13 больных COVID-19: один в Дагестане, трое в Чечне, четверо в КБР и пятеро на Ставрополье.

На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса

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ИСТОЧНИК KP.RU

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