Первый заболевший коронавирусом в Дагестане: COVID-19 нашли у депутата
Первый заболевший коронавирусом в Дагестане: 28 марта в республике подтвердился первый случай заражения COVID-19. Повторный положительный тест выявили у махачкалинца – депутата Народного собрания Тимура Гусаева. Накануне он поделился с "КП-Северный Кавказ", что не летал за границу, но попал в изолированный бокс с подозрительными симптомами.
В Минздраве республики 26 марта говорили о 9 подозреваемых на коронавирусную инфекцию. Их биоматериалы отправляли на повторную проверку в федеральный Научный центр гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора.
Всего в СКФО 13 больных COVID-19: один в Дагестане, трое в Чечне, четверо в КБР и пятеро на Ставрополье.
На Ставрополье с 28 марта закрывают парки, рестораны и ТРЦ из-за коронавируса
ИСТОЧНИК KP.RU