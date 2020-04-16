«Некоторые «сгорают» в одночасье»: реаниматолог рассказал, чем страшен коронавирус

— Мне не страшно, я врач в третьем поколении, — со спокойным достоинством признается Наби Кураев, бывший главный врач районной больницы села Хунзах, а теперь анестезиолог-реаниматолог главной «инфекционки» Дагестана в Махачкале. — Я узнал, что нужны анестезиологи и поехал. Я делаю то, что должен. Вам кажется, что у меня есть выбор, но его нет.

Каждый день Наби надевает химзащиту, маску, перчатки, чтобы уйти в «зону заражения», в реанимацию.

— Здесь уже нет тех, кто не верит в коронавирус и тех, кто не боится. Здесь в глазах у людей написан страх. Если они, конечно, в сознании и могут открыть их, — продолжает врач. — Это по-настоящему опасная болезнь.

Возрастных рамок у коронавируса нет: самому маленькому пациенту в реанимации «инфекционки» 10 месяцев. Хотя большинство — люди возрастные.

— Самое пугающее в этой болезни — непредсказуемость, — говорит Кураев. — Кто-то ее легко переносит «на ногах». Другие могут «сгореть» в одночасье. Состояние иногда ухудшается до тяжелого за сутки. Вчера ты еще ходил и чувствовал недомогание, как при ОРВИ, а сегодня уже в реанимации, плохо понимаешь, что происходит вокруг.

Наби Кураев решил, что останется в «инфекционке» до конца. Любого концаФото: Личный архив героя публикации

По словам врача, у пациента, переболевшего COVID-19, есть риск остаться инвалидом.

— Даже у тех, кто переносит вирус на ногах, вроде, с виду все нормально. А смотришь на снимок легких и видишь, что все очень непросто. Часть альвеол («ячеек», из которых состоят легкие — ред.) просто перестает работать, развивается пневмофиброз (образование в легких рубцов и утолщений, затрудняющих работу легких — ред.) Восстановятся ли они? Скорее всего, только отчасти. Точного ответа на такие вопросы у меня сейчас просто нет, — говорит медик.

По словам Кураева, с каждым днем пациентов все больше:

— Нагрузка только растет. Сначала работали в 1-2 смены по 4-8 часов. Сейчас уже по 2-3 смены в сутки.

Наби уже неделю не видел жену и детей, соскучился, но покидать территорию «инфекционки» нельзя. Дважды в неделю врачей проверяют на коронавирус, пока положительных результатов ни у кого не было.

— Нам некогда жаловаться, думать об опасности. Нам приходится работать столько, сколько нужно. Столько, сколько можем. Мне плевать на риск и усталость. Я принял решение. Я здесь до конца. Любого.

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