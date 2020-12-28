В Нальчике в возрасте 21 года скончался \\"самый толстый малыш в мире\\" Джамбулат Хатохов. Об этом сообщает тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.- Сколько раз его ни просил, ни разу не отказывал мне в помощи. Первый сумоист. Настоящий мужчина. Лучший. Никогда не забуду, брат, - написал Губжев.Точная причина смерти пока не разглашается. Но отмечается, что у Джамбулат Хатохова были проблемы с почками.ДОСЬЕ KP.RUДжамбулат Хатохов прославился в 2003 году, когда попал в Книгу рекордов Гиннеса как самый крупный в мире ребенок. В два года он весил 34 килограмма, а в девять лет - около 147. Британский специалист по ожирению Иэн Кэмпбелл уверял, что скелет 9-летнего мальчика соответствует 15-летнему подростку.В 17 лет его вес уже составлял 230 килограмм. В беседе с \\"КП\\" Джамбулат говорил, что перед совершеннолетием он задумался о похудении. Доктора не могли помочь парню. Вместе с тренером Юсифом Нуруллаевым добился первых результатов - к 18-летию он сбросил 54 килограмма и стал весить 176.- Я ем много белковой пищи, мяса, а это обходится довольно дорого, ведь цены на мясо высокие, а ем я много. [...] Тренер буквально следил за каждой порцией еды, которую я собирался съесть. Я фотографировал на телефон свою тарелку перед едой и отправлял Юсифу. Если я забывал это сделать, значит, он считал, что я съел больше, чем разрешено, и сильнее нагружал меня на тренировке. Это очень дисциплинировало, - говорил он.Джамбулат был первым сумоистом Кабардино-Балкарии. В последние годы он судил региональные турниры.ДИЕТА ОТ ХАТОХОВАКак самый толстый мальчик в мире похудел на 54 килограмма«Комсомолка» узнала у занесенного в Книгу рекордов Гиннеса жителя Нальчика секреты его диеты и тренировок [подробности]