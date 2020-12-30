Районы Ставропольского края, где выявили коронавирус: публикуем список со свежими данными на 30 декабря 2020 года. Рассказываем о том, какая эпидобстановка сложилась в каждом городе, округе и районе региона. Свежие данные - в материале \\"КП\\".1. Ставрополь - 6017 случаев, 5856 выздоровевших, 275 смертей;2. Буденновский район - 2122 случаев, 1973 выздоровевших, 29 смертей;3. Пятигорск - 1489 случаев, 1348 выздоровевших, 31 смерть;4. Георгиевский горокруг - 1562 случая, 1344 выздоровевших, 29 смертей;5. Невинномысск - 1591 случай, 1402 выздоровевших, восемь смертей;6. Шпаковский район - 1515 случаев, 1351 выздоровевший, 49 смертей;7. Кисловодск - 1423 случая, 1295 выздоровевших, 12 смертей;8. Благодарненский горокруг - 1225 случаев, 1139 выздоровевших, 13 смертей;9. Петровский район - 1093 случая, 975 выздоровевших, 22 смерти;10. Кочубеевский район - 1041 случай, 908 выздоровевших, восемь смертей;11. Минераловодский горокруг - 989 случаев, 877 выздоровевших, 34 смерти;12. Ипатовский горокруг - 1040 случаев, 862 выздоровевших, 24 смерти;13. Нефтекумский горокруг - 953 случая, 823 выздоровевших, 28 смертей;14. Новоалександровский горокруг - 958 случаев, 795 выздоровевших, четыре смерти;15. Труновский район - 929 случаев, 812 выздоровевших, 14 смертей;16. Апанасенковский район - 940 случая, 786 выздоровевших, 16 смертей;17. Ессентуки - 862 случая, 810 выздоровевших, 21 смерть;18. Красногвардейский район - 846 случаев, 759 выздоровевших, семь смертей;19. Изобильненский район - 813 случаев, 702 выздоровевших, 10 смертей;20. Левокумский район - 809 случаев, 665 выздоровевших, восемь смертей;21. Предгорный район - 712 случаев, 685 выздоровевших, девять смертей;22. Грачевский район - 655 случаев, 576 выздоровевших, девять смертей;23. Арзгирский район - 636 случаев, 578 выздоровевших, пять смертей;24. Александровский район - 641 случай, 549 выздоровевших, шесть смертей;25. Железноводск - 607 случаев, 544 выздоровевших, восемь смертей;26. Новоселицкий район - 460 случаев, 401 выздоровевший, шесть смертей;27. Советский горокруг - 586 случаев, 500 выздоровевших, две смерти;28. Курский район - 573 случая, 482 выздоровевших, шесть смертей;29. Туркменский район - 547 случаев, 462 выздоровевших, восемь смертей;30. Кировский горокруг - 437 случаев, 346 выздоровевших, пять смертей;31. Степновский район - 304 случая, 276 выздоровевших, две смерти;32. Андроповский район - 206 случаев, 189 выздоровевших, 10 смертей;33. Лермонтов - шесть случаев, шесть выздоровевших, смертей нет.Согласно информации на утро 30 декабря, в Ставропольском крае коронавирусом заразились 34587 человек. За сутки вирус зафиксировали у 242 жителей. Вылечили 31082 больных, умерли 718 человек.Вакцинация от коронавируса продолжается. На днях прививку сделали губернатору Владимиру Владимирову.- Как говорится, жизнь уже не будет прежней. Вчера сделал прививку против COVID-19. Самочувствие нормальное, на работоспособность не влияет. А уверенности - придает! Врачи дали набор рекомендаций, что можно, что нельзя с прививкой. Надо соблюдать! Буду и дальше делиться впечатлениями - каково это быть вакцинированным, - написал глава Ставрополья.