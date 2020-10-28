"Ее унизят, и это будем не мы": дагестанский политик ответил Ксении Собчак на критику Кадырова

Ксения Собчак и Булач Чанкалаев. Фото: кадр видео / личная страница

Помощник депутата Госдумы Бувайсара Сайтиева - Булач Чанкалаев - ответил Ксении Собчак на пост про Эммануэля Макрона и Рамзана Кадырова. Политик написал телеведущей личное сообщение и сопроводил его нелестным комментарием.

Конфликт разгорелся после жестокого убийства учителя во Франции, показывавшего карикатуры Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Макрон одобрил сатирическое творчество издания и сам продемонстрировал его на открытом уроке в школе. А позже высмеивающие Мухаммеда работы спроецировали на ратушу города Монпелье.

Политику президента Францию прокомментировал глава Чечни Рамзан Кадыров.

- Макрон, ты провоцируешь терроризм, подталкиваешь к нему людей [...]. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада.

А Кадырову ответила Ксения Собчак.

- Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других - это покушение на них? Не хотите смотреть на рисунки пророка - не смотрите. Свобода в том, чтобы покинуть класс, где их показывают.

Тогда Булач Чанкалаев написал телеведущей.

Письмо помощника депутата Булача Чанкалаева Ксении Собчак. Фото: WhatsApp

Корреспондент "КП" поговорил с помощником депутата Госдумы об этом сообщении.

- Приписка в конце - где про конченную - жестковата. Все-таки Ксения Собчак - женщина.

- Нужно вообще жестко с ней, так как она реально оскорбляет всех мусульман. Она женщина, но кого она оскорбляет - вам просто этого не понять.

- Ответила ли Собчак?

- Ответа не было. Попытки достучаться больше не буду делать. Я прошёлся по ее публикации и понял, что достучаться не получится. Каких-то действий предпринимать тоже не буду. Я против насилия. Вы увидите, как со временем она будет унижена. И это не мы, а Всевышний. Он скор в расчёте. Никогда нельзя оскорблять религию и чувства людей. Мира и добра всем!

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