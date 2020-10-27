«Ты провоцируешь терроризм»: Кадыров предупредил Макрона о последствиях «издевательства над религией»

Фото: личная страница Рамзана Кадырова / Global Look Press

Глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон «провоцирует терроризм» поддержкой карикатур и шаржей Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Политик жестко раскритиковал позицию руководства республики, предупредив о губительных последствиях.

— Я не знаю, в каком состоянии находился Макрон, делая это заявление, но последствия такой реакции могут быть очень трагическими. Президент Франции сам сейчас становится похож на террориста. Он не может не знать, что карикатуры на пророка воспринимаются верующими очень болезненно. Своими действиями он, наоборот, раздувает огонь, а не гасит его, как должен был бы сделать любой адекватный руководитель, — считает Рамзан Кадыров.

Конфликт разгорелся после резонансного убийства учителя, демонстрировавшего карикатуры на уроке истории. После этого президент Макрон выступил с речью, заявив, что необходимо положить конец сепаратизму, прорастающему на почве религии. Власти Франции собираются создать в республике «просвещенный ислам».

После этого, в поддержку свободы слова, карикатуры Charlie Hebdo на Мухаммеда спроецировали на ратушу города Монпелье. Рамзан Кадыров уверен, это шаг сделал Макрона врагом приверженцев ислама по всему миру.

— Макрон, ты провоцируешь терроризм, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи, — пишет глава Чечни. — Ты можешь смело называть себя лидером и вдохновителем терроризма в родной стране. Прикрываясь фальшивыми словами о высших человеческих ценностях, вы вынуждаете людей идти на преступления. И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада. В этом можете даже не сомневаться!

Напомним, президент Турции Реджеп Эрдоган, муфтий Чечни Садах-Хаджи Мержиев, равно как и мусульмане по всему миру, резко осудили решение Эммануэля Макрона. Все сходятся во мнении что подобный жест нанес глубокое оскорбление двум миллионам мусульман по всему миру.

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