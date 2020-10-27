«Ты террорист №1»: муфтий Чечни предупредил президента Франции о «новых жертвах»

Муфтий Чечни назвал Эммануэля Макрона «террористом №1»

Муфтий Чеченской Республики и советник Рамзана Кадырова Салах-Хаджи Мержиев резко осудил «заранее проигрышное шествие на ислам» президента Франции и предупредил его о «новых жертвах». По словам духовного лидера, решение Эммануэля Макрона публично демонстрировать карикатуры на пророка Мухаммеда сделало его «террористом №1» и «врагом 2 миллиардов мусульман по всему миру».

— Вместо того чтобы осудить провокационные действия погибшего профессора, который прекрасно понимал на что он шел, оскверняя честь величайшего из людей, созданного всевышним Аллахом, начал свое заранее проигрышное шествие на ислам. Более того Макрон дал поручение повесить карикатуры на величайшего из людей пророка Мухаммада на все правительственные здания на территории страны, — комментирует решение президента муфтий Чечни.

Сам Эммануэль Макрон, комментируя свое решение, заявил, что руководство Французской Республики поддерживает публикацию сатирических карикатур журнала Charlie Hebdo, защищая «свободу слова и самовыражения». Что немедленно сделало его одним из самых обсуждаемых и самых ненавистных персон в мусульманском мире и, в частности, на Северном Кавказе. Жестко осудил действия Макрона и президент Турции Реджеп Эрдоган.

— Это не просто безответственное деяние, выходящее за все моральные и этические рамки, а четко спланированная атака на Ислам и все мусульманское сообщество, способная обернуться новыми человеческими жертвами. Макрон, ты террорист №1 в мире. Оскорбляя нашего пророка, ты оскорбляешь всех пророков и все религии. Макрон, ты самое унизительное существо, враг всевышнего Аллаха, враг человечества, враг всех мусульман, который не имеет никаких нравственных устоев и ценностей, — заявил Салах-Хаджи Мержиев.

Эммануэль Макрон, в своей речи на тему борьбы с сепаратизмом в стране, заявил, что необходимо строить во Франции «просвещенный ислам», свободный от влияния извне. Для этого к 9 декабря будет подготовлен соответствующий законопроект.

— Вам мало смертей? Вы своими необдуманными действиями вновь и вновь возвращаетесь к печальному опыту. Курс который ты начал — это начало конца вашей империи зла, — резюмировал муфтий Чеченской Республики.

Напомним, что поводом для такого резкого ответа стало резонансное убийство школьного учителя Самуэля Пати, показывавшего школьникам на уроке карикатуры на пророка Мухаммеда. По одной из версий, преступником может быть выходец из Чечни. В ходе операции по задержанию он оказал сопротивление и был застрелен.