«Средневековое понимание»: Собчак ответила Кадырову на критику Макрона

Ксения Собчак раскритиковала Кадырова за «средневековое понимание». Фото: кадр видео / личная страница Рамзана Кадырова

Телеведущая Ксения Собчак раскритиковала Рамзана Кадырова за негативные высказывания в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. По словам журналистки, глава Чечни продемонстрировал «средневековое понимание» вопроса.

— Макрону решил ответить Кадыров: «Издевательское отношение к религии, насмешки над ней — все это они считают соблюдением свободы слова, но сами при этом покушаются на ценности других людей». Удивительно средневековое понимание «покушения на ценности». То есть не принимать ценности других — это покушение? Не хотите смотреть на рисунки пророка — не смотрите. Свобода в том, чтобы покинуть класс, где их показывают. Хотите сидеть закутавшись до самых глаз на пляже в Ницце — ваше право. А мое — ходить в бикини. Неужели эта простая истина так сложно дается человечеству? — пишет телеведущая в Instagram.

Поводом для конфликта стала реакция президента Франции на жестокое убийство учителя Самуэля Пати, демонстрировавшего детям карикатуры на пророка Мухаммеда за авторством Charlie Hebdo. Макрон заявил о намерении не допустить сепаратизма, основанного на религиозных убеждениях. При чем решил закрепить это на законодательном уровне.

В первую очередь, под одобрение попали сами карикатуры. Сам президент продемонстрировал их на открытом уроке в школе. А позже высмеивающие Мухаммеда изображения были спроецированы на ратушу города Монпелье.

Рамзан Кадыров обвинил политика в недальновидности. Глава Чечни подчеркнул: подобные действия наоборот могут спровоцировать экстремистские настроения и навлечь на Францию террористическую атаку.

— Макрон, ты провоцируешь терроризм, подталкиваешь к нему людей, не оставляешь выбора, создаешь все условия для взращивания экстремистских идей в головах молодежи, — написал политик в соцсетях. — И если вы не хотите понять простые истины, то будьте готовы к тому, что мусульмане всего мира не позволят оскорблять имя великого пророка Мухаммада. В этом можете даже не сомневаться!

Позицию руководства Франции также жестко осудил президент Турции Реджеп Эрдоган, выругавшийся в адрес Макрона. А мусульмане по всему миру проводят акции протеста, считая подобные действия прямым оскорблением ислама.

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