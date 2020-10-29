На Ставрополье мать-вегетарианку отправили на принудительное лечение за истощение дочери

Мама девочки Светлана Кондрашкина / Иллюстративное фото Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Кисловодский городской суд направил на принудительное лечение вегетарианку, которая довела до истощения дочь. Об этом информирует пресс-служба прокуратуры Ставрополья. Напомним, что вопиющий случай произошел в прошлом году.

Жительница Кисловодска Светлана Кондрашкина всю жизнь была учителем и по мере сил старалась помогать людям. Женщина очень любила животных. Мысль о том, что их раздирают на бойнях, казалась невыносимой.

Поэтому Светлана решила наотрез отказаться от мяса. Причем, она решила, что такой образ жизни подойдет и ее малолетней дочери. Однако ребенку благостность матери на пользу никак не пошла.

Малышка родилась нормальной и здоровой. И отлично росла, пока ей хватало материнского молока. Но разнообразить рацион девочки Светлана не спешила. С каждым днем малышка худела. Стала назревать катастрофа.

Когда на очередном взвешивании полуторагодичная девочка показала результат в 6,3 кг, участковый врач забила тревогу.

Специалисты были в шоке — это же ровно вдвое меньше нормального веса. Мать и дочку немедленно забрали в больницу, где диагностировали серьезнейшую анемию — содержание гемоглобина в крови было понижено более, чем вдвое.

Кроме того, 46-летняя горе-мать не обеспечивала оказание малышке своевременной медицинской помощи. Все это привело к тому, что здоровью ребенка был причинен вред средней тяжести.

На днях суд признал женщину виновной по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним».

Ее направили в психиатрическую больницу.

Также детский омбудсмен в Ставропольском крае Светлана Адаменко сообщила, что у малышки наблюдался острый дефицит массы тела, достигший критического уровня.

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