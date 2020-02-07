«Кормила грудью и солнечным светом»: дочь матери-вегана исхудала до 6 кг и попала в реанимацию

Стремление к гармонии с миром — это, конечно, здорово, но только пока благие намерения не начинают убивать твоих детей. Но далеко не все готовы поступиться принципами и бросить все силы на спасение чада. Даже если ему грозит реанимация и смерть. Об этом лишний раз напоминает душераздирающая история, произошедшая в Кисловодске.

"Она просто очень худенькая": на Ставрополье мать-веганку могут лишить родительских прав 00:00 00:00

Светлана Кондрашкина всю жизнь была учителем и по мере сил старалась помогать людям. Женщина-одуванчик, которая и мухи не обидит, добрая, сострадательная. Очень любила животных. Мысль о том, что их раздирают на бойнях казалась невыносимой. Поэтому Светлана решила наотрез отказаться от мяса.

Доброта требует жертв. И дочери благостность матери на пользу никак не пошла. Ребёнок родился нормальным и здоровым, и отлично рос, пока ему хватало материнского молока. Но разнообразить рацион девочки Светлана не спешила. Каша? Питательные смеси? Забудьте!

С каждым днём малышка худела. Стала назревать катастрофа.

Соцслужбы разговаривали с женщиной и пытались спасти её от лишения прав, но тщетно.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

— Мы очень корректно спрашивали маму, какая ситуация у неё жизненная, сложно ли, — рассказывает заместитель директора кисловодского центра психолого-педагогической реабилитации и коррекции Ольга Тарасова. — Мама нам также спокойно говорила, что она приверженец вегетарианской еды, и ей достаточно того, что питается ребёнок её грудью и молоком и никакого дополнительного питания ей не нужно. Члены комиссии говорили, что ей помощь оказывалась всегда. Еду и питание приходили и приносили, привозили, но мама отвечала, что ей это не нужно.

Когда на очередном взвешивании полуторагодичная девочка показала результат в 6,3 кг, участковый врач забила тревогу. Специалисты были в шоке — это же ровно вдвое меньше нормального веса. Мать и дочку немедленно забрали в больницу, где диагностировали серьёзнейшую анемию — содержание гемоглобина в крови было понижено более, чем вдвое.

"Я пыталась её уговорить на лечение, но тщетно" - заместитель главврача детской больницы Кисловодска Ирина Серёгина.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

— Девочка почти постоянно лежала в горизонтальном положении, лежала на руках у мамы. Агрессивно относилась к врачам, — объясняет заместитель главврача детской больницы Кисловодска Ирина Серёгина. — Каждый день у меня начинался с беседы с мамой о том, что её дочь надо лечить. Но она категорически отказывалась от любых предложенных нами методов. Есть письменные отказы по каждому препарату и каждому действию. Выхода не было никакого.

Девочке было необходимо переливание крови. Немедленно. Соцзащита решила вопрос. После процедуры несчастный ребёнок три дня пролежал в реанимации, но медики смогли преодолеть кризис.

После этого было решено — малышку пора спасать от заботы матери-вегана. Соцслужбы связались с матерью и сестрой Светланы, но те хором отказались от права опеки.

"Ребёнок был доведён до крайности" - начальник отдела опеки администрации Кисловодска Аина Бейбулатова.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

Спустя три месяца ребёнка перевели в детский дом. Как «Комсомолке» рассказали в пресс-службе городской администрации, девочка уже набрала 2,3 килограмма. Гемоглобин в крови повысился. Малышка начала ходить, различать цвета и, наконец, интересоваться внешним миром.

Соцслужбы сделали своё дело и спасли жизнь ребёнка. Но благодарности от матери, естественно, не дождались. Светлана уверена: её девочку отобрали силой и отобрали незаконно. Она даже написала письмо губернатору Ставрополья. Женщина совершенно искренне обожает дочь и не готова понять, что её подход к воспитанию был смертельно губителен.

Светлана Кондрашкина не понимает, что диеты могли убить её любимую дочь.Видео: пресс-служба администрации Кисловодска

— Ни у кого не возникало вопроса, что я плохая мать или желаю ей чего-то отрицательного, — почти плача рассказывает Светлана Кондрашкина. — Только с врачами постоянно были какие-то недомолвки и конфликты. Когда [участковый врач] постучались в дверь, у меня всё сжалось внутри. Она зашла, начала искать что-то в холодильнике и кастрюлях, смотрела, как мы живём и выискивала что-то отрицательное.

Женщина готова бороться, а в соцзащите только обречённо качают головой. Светлане разрешили каждый день приходить к любимой девочке. Но родительских прав её лишат. Очередное заседание суда по этому вопросу пройдёт 17 февраля.

Тем временем в МВД посчитали, что любовь — не оправдание перед законом. 6 февраля в отношении Светланы Кондрашкиной возбудили уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».