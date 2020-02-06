2020-02-06T21:39:49+03:00
Происшествия

Против матери-веганки возбудили уголовное дело за диеты дочери

Жительница Кисловодска Светлана К. довела полуторагодовалую девочку до полного истощения
Ольга ОСТРОВСКАЯ
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Ребёнок весит вдвое меньше нормы из-за «зелёной» диеты и веганских убеждений матери. Иллюстративное фотоРебёнок весит вдвое меньше нормы из-за «зелёной» диеты и веганских убеждений матери. Иллюстративное фотоФото: Тимур ШАРИПКУЛОВ
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Мать-веганку обвинили в неисполнении материнских обязанностей за диеты для полуторагодовалой дочери. Медики зафиксировали, что её вес вдвое ниже нормы (6 кг), на фоне чего развились анемия и энцефалопатия.

— В отношении 46-летней местной жительницы возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего». Установлено, что женщина не обеспечивала ребенку надлежащее питание, несвоевременно проходила медицинские осмотры, а также письменно отказывалась от предлагаемого лечения, — сообщили «КП - Северный Кавказ» в пресс-службе ГУ МВД по Ставропольскому краю.

Диеты из макарон и солнечных ванн нанесли здоровью ребёнка ущерб, который оценивается, как средней степени тяжести. При этом сама женщина просто считает, что «девочка просто худенькая», как и она сама в детстве.

Следствие по уголовному делу продолжается.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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