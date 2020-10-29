Ставропольский филиал РАНХиГС вошел в ТОП – 10 по качеству приема в вузы в 2020 году

Фото: пресс-служба вуза

Мониторинг качества приема в российские вузы проводится с 2010 года. В исследовании 2020 года, выполненном НИУ ВШЭ и «Яндекс» при участии Министерства науки и высшего образования РФ, анализировались баллы ЕГЭ студентов, зачисленных в этом году на 1-й курс бакалавриата на бюджетные и платные места очной формы обучения.

В мониторинге приняли участие все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ (в 2020 г. это 461 вуз, а также их филиалы (куда вошел и Ставропольский филиал РАНХиГС). Анализировались итоги зачисления на программы бакалавриата (очная форма обучения).

Говоря о качестве приема в региональном разрезе, Ставропольский филиал РАНХиГС занял второе место в 2020 году в ТОП -10 среди всех образовательных организаций высшего образования и первое место среди филиалов, осуществляющих прием на бюджетные места.

- Ставропольский филиал РАНХиГС также вошел и в ТОП-10 по качеству платного приема в 2020 году, - отметила Сердюкова Елена Владимировна, заместитель директора Ставропольского филиала РАНХиГС