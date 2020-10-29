Доцент Ставропольского филиала РАНХиГС: роль практических работников в реализации образовательных программ

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Действующий образовательный федеральный стандарт по направлению подготовки «Юриспруденция» предусматривает привлечения к образовательной деятельности руководителей и работников организаций, деятельность которых связана с направленностью программы бакалавриата.

Такое привлечение предусмотрено в целях повышения качества образования, обеспечения тесной взаимосвязи практики и учебного процесса.

В Ставропольском филиале РАНХиГС практиков, участвующих в образовательной деятельности можно разделить на две категории: практики-педагоги и практики-юристы. Не умаляя значение общения студентов с первыми, хотелось остановиться на опыте организации общения со вторыми.

Так для студентов курсов организуются встречи с представителями общественных организаций, правоохранительных органов, органов государственной власти и местного самоуправления.

28 октября в Ставропольском филиале РАНХиГС прошла встреча студентов с председателем правления Ставропольской краевой общественной организации «Комитет по защите прав участников долевого строительства», общественным помощником Уполномоченного по правам человека в СК Чершенбиевым Тамерланом Маратовичем.

Гость поделился своим опытом участия в реализации социального проекта «Правовая защита граждан - участников долевого строительства», в деятельности по защите прав потребителей в области долевого строительства.

Однако, больше студентов заинтересовала его практика отстаивания прав граждан, как общественного помощника Уполномоченного по правам человека в крае.

- Подобного рода мероприятия, стимулируют к более добросовестному отношению к учебным занятиям, в рамках которых они получают знания, необходимые для будущей профессиональной деятельности, - прокомментировала доцент Ставропольского филиала РАНХИГС Анна Минина.