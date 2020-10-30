Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 30 октября 2020: число умерших достигло 418

Тем временем в Ставрополе краевая специализированная клиническая инфекционная больница полностью работает только с больными коронавирусом. Медики эффективно применяют полученные знания и опыт Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Ставропольском крае, ситуация на 30 октября 2020: регион находится на 11 месте по числу заболевших за весь период пандемии. 20890 ставропольцев заразились COIVD-19.

К счастью, 15561 из них смогли вылечиться от болезни. Несмотря на это, число умерших за последние сутки выросло до прискорбной и круглой цифры в 418 пациентов.

За сутки диагноз подтвердился у 192 жителей региона. От инфекции скончались еще три пациента.

Всего жертвами болезни стали 418 жителей края. Владимир Владимиров выразил глубокие соболезнования родным и близким этих людей. Число зараженных коронавирусом в крае достигло 20890.

Тем временем в Ставрополе краевая специализированная клиническая инфекционная больница полностью работает только с больными коронавирусом. Медики эффективно применяют полученные знания и опыт.

Так, главврач Наталья Яценко привела несколько примеров, когда, казалось бы, безнадежного пациента ставили на ноги.

А ранее «КП-Северный Кавказ» писала, что краевая специализированная клиническая инфекционная больница получила новое диагностическое оборудование.

Так, исследование на компьютерном томографе помогает диагностировать внебольничную пневмонию и степень поражения легких.

В условиях пандемии — это оборудование крайне необходимо больницам, оказывающим помощь пациентам с тяжелой формой коронавируса и внебольничной пневмонии.

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