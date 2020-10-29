Айза Анохина забрала у бывшего мужа "Гуфа" фамилию

Айза Долматова Фото: СОЦСЕТИ

Айза Анохина спустя 6 лет после развода с рэпером "Гуфом" забрала его фамилию. Документы с паспортного стола опубликовала сама блогер в социальных сетях с подписью "Жду поздравлений".

Фото: aizalovesam

Девушка вышла замуж за Алексея Долматова в 2008 году, в браке родился сын Сами. В 2014 молодые люди со скандалом разошлись. Айза даже записала на своего супруга нелицеприятный трек, в котором обличала его слабые стороны, в том числе - пристрастие к веществам. На протяжении нескольких лет бывшие супруги вели тихую войну, но в 2020 году помирились. "Гуф" неоднократно поддерживал экс-жену и даже признался, что любит девушку и ее нынешнего парня Олега Майями.

Смена фамилии связана со вторым бракоразводным процессом Айзи. С 2015 году уроженка Чечни жила с бизнесменом Дмитрием Анохиным, но уже в 2019 призналась, что разлюбила мужа. От предпринимателя у Айзы остался второй сын Элвис.

Отметим, что девичья фамилия блогера - Вагапова. О своих родителях девушка пытается не говорить, но получается не всегда. Летом Айза дала интервью Ксении Собчак, в котором рассказала, чем занимался ее отец во время войны в Чечне. Телеведущей пришлось извиняться в соцсетях. Она уверяла, что родители не имеют никакого отношения к ее нынешней деятельности.