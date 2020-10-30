«Оскорбляют под лозунгом свободы слова»: Хабиб «растоптал» Макрона

Хабиб Нурмагомедов не сдержал гнева в адрес президента Франции Макрона Фото: REUTERS

Легендарный чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов не сдержал гнева и резко высказался в адрес президента Франции Эммануэля Макрона. Спортсмен подчеркнул, что решения руководства европейской республики глубоко оскорбляют его, как мусульманина.

— Да обезобразит всевышний лицо этой твари и всех его последователей, которые под лозунгом свободы слова оскорбляют чувства более полутора миллиарда верующих мусульман. Да унизит их всевышний в этой жизни, и в следующей, — написал чемпион в Instagram, опубликовав фотографию Макрона со следом ботинка на лице.

Свой пост Нурмагомедов снабдил оскорбительным фото президента Франции Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Этот снимок сейчас — одни из самых ходовых в соцсетях Северного Кавказа. Исповедующие ислам жители Чечни, Дагестана, Ингушетии и других республик СКФО глубоко оскорблены решением правительства Франции публиковать карикатуры на пророка Мухаммеда нарисованные художниками известного общественно-политического журнала Charlie Hebdo.

— Мы — мусульмане, любим нашего пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) больше, чем наших матерей, отцов, детей, жён и всех остальных близких нашему сердцу людей. Поверьте мне, эти провокации им выйдут боком, конец всегда за богобоязненными, — предупреждает Нурмагомедов.

Скандал разыгрался после жестокого убийства французского учителя Самуэля Пати 18-летним выходцем из Чечни. Причиной расправы стали те самые карикатуры Charlie Hebdo, которые наставник решил показать детям в классе.

Преступление вызвало неоднозначную реакцию президента Франции. Он заявил, что в республике будут бороться с «религиозным сепаратизмом», а также будет создан «просвещенный ислам», разделяющий взгляды жителей страны на свободу слова. Кроме того, Макрон поддержал публикацию карикатур и заявил, что власти готовы разместить их на всех административных зданиях.

Мусульманский мир осудил действия Макрона. Президент Турции Реджеп Эрдоган назвал подобный шаг «безумием», после чего страны обменялись «любезностями», отозвав дипломатов. Не остался в стороне Рамзан Кадыров, который предупредил президента Франции, что подобные действия могут спровоцировать террористические атаки. По его мнению, в этом будет виноват сам Макрон.

К несчастью, слова политика оказались пророческими. В четверг 21-летний выходец из Туниса напал на прихожан храма в Ницце. Погибли три человека, при чем двое из них были обезглавлены. Террорист был ранен и задержан, сейчас он находится в больнице. Кроме того, в тот же день во Франции произошло еще 4 нападения экстремистов.

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