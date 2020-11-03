«Проверял пистолет»: чудо спасло свадебный кортеж от невероятного убийства

Фото: кадр видео

Свадебный кортеж, бесконечный вой клаксонов, и гонки за место во главе колонны, поближе к новобрачным — свадьба в ингушском Карабулаке была вполне традиционной для Кавказа. Не обошлось без оружия — как минимум один из участников торжества прихватил с собой пистолет — попалить в небо для красоты и звучности.

Толком не успевшее начаться торжество едва не закончилось невероятным убийством. ЧП случилось во время путешествия на свадебном кортеже. Владелец пистолета зачем-то взял оружие в руки. Мнения пользователей соцсетей расходятся: кто-то списывает все на случайность, а кто-то и вовсе утверждает, что мужчина «проверял пистолет».

В автомобиле прогремел выстрел. Владелец оружия прошил подголовник переднего правого сидения, как раз перед ним. Это могло бы показаться шуткой. Но, оказалось, что в кресле сидел мужчина в летах. Услышав звук выстрела он поднялся и обернулся.

Пуля чудом не пробила подголовник. Некоторые комментаторы предполагают, что пистолет был пневматическим. Однако все сходятся на том, что вероятность была крайне велика. А затылок впереди сидящего, в этот момент, находился ровно по курсу пули.

— Хороший тамада. И конкурсы интересные. Счастье и чудо, что человек жив остался. О чем думал этот горячий джигит — знают одни боги, — пишут в комментариях к видео пользователи соцсетей.

— Сумасшедший выстрел. На миллиметр от смерти. Это прям реклама подголовников получилась, — делится впечатлениями другой пользователь.

— А мне больше всего понравилось, что они как не в чем ни бывало продолжили палить из пистолета в воздух. Потрясный пофигизм, — резюмировал третий комментатор.

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