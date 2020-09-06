Смертельный свадебный кортеж: чудовищное ДТП с тремя погибшими попало на видео

Страшная авария попала на видео Фото: СОЦСЕТИ

Смертельные гонки в свадебных кортежах снова становятся причиной ужасных трагедий на Кавказе. Трое человек погибли на трассе из-за неоправданно рискованного маневра обгона — водители, по кавказской традиции, соревновались за место рядом с машиной жениха и невесты. Чудовищное ДТП произошло в воскресенье днем на трассе «Майское — Назрань» в Ингушетии.

Традиционно, такие аварии попадают на видео. Этот эпизод не стал исключением: на кадрах видно, как два автомобиля буквально толкаются за право совершить обгон, совершенно забыв, что по встречной полосе тоже может ехать автомобиль. Секунда, и встречная машина «ВАЗ-2115» разбивается вдребезги о Mercedes.

Официальной информации по аварии нет до сих пор. Однако в соцсетях уже распространились сведения, что в автокатастрофе погибли три человека из семьи Албогачиевых. Звучат даже призывы к кровной мести.

В связи с этим духовенство Ингушетии соберется, чтобы обсудить правила вождения в свадебных кортежах: попробовать разрешить миром конкретный эпизод и раз и навсегда положить конец подобным инцидентам.

— Любой, кто проводит свадьбы должен взять за правило предупреждать всех участников кортежа о категорической недопустимости подобных гонок и призвать молодежь воздерживаться от шагов, выходящих за рамки элементарной человеческой морали и здравого смысла. Объяснять, что ислам — религия толерантности и умеренности, в которой нет места подобному соперничеству, — заявил после инцидента муфтий Ингушетии Исса Хамхоев.

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