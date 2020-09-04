«Ловил в капканы и мучил»: депутат-живодер отделался штрафом за пытки краснокнижных птиц

Подозреваемый полностью признал вину Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

В Дагестане районный депутат отделался штрафом за снятые на видео пытки краснокнижных птиц. Живодер ещё и учил бесчеловечному обращению с природой маленького сына. Интересно, что во время первого допроса он выдвинул одну версию, а потом кардинально изменил показания и признал вину. В связи с этим все его наказание — 120 тысяч рублей в региональную казну.

Скандал родился после публикации в соцсетях видео, на котором, бесспорно, демонстрируется жестокое обращение с животным. И учит этому сына! Дагестанцев это возмутило вдвойне, ведь орел, равно как и беркут — символы республики. Тут же инцидентом занялась полиция.

Интересно, что на первом допросе фигурант уголовного дела наплел полицейским с три короба: якобы он поставил капкан для отлова неизвестного животного, таскавшего кур. Да и бить птицу умысла не было. То, что он делал металлической трубой, народный избранник назвал «желанием приглушить» норовистого беркута, чтобы выпустить его на свободу.

По данным источника «КП - Северный Кавказ» в правоохранительных органах, при обысках у депутата было найдено ещё несколько видео. На пленках были другие дикие птицы, которых постигала одна и та же судьба.

Выяснилось, что в качестве приманки мужчина использовал курицу в клетке, на которой стоял капкан. Птица спускалась, видя добычу, и попадала в смертельный захват.

Как сообщает прокуратура Республики Дагестан, позже подозреваемый полностью признал вину и вложился в серию плакатов с социальной рекламой о недопустимости жестокого обращения с животными. Суд принял это во внимание и приговорил народного избранника лишь к штрафу в 120 тысяч рублей.

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