2020-06-09T16:46:51+03:00
Общество

«Бездушное издевательство»: депутат десятками пытал краснокнижных птиц и учил живодерству сына

Полиция нашла в действиях народного избранника состав преступления по двум статьям [видео]
Андрей ФАДЕЕВ
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Иллюстративное фото / фигурант дела. Фото: ГУ МВД по РДИллюстративное фото / фигурант дела. Фото: ГУ МВД по РДФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Орлы, беркуты, соколы — величавые и прекрасные пернатые становились заложниками депутата-живодера, пытавшего несчастных птиц и приучавшего к тому же своего маленького сына. За что страдали несчастные создания — неизвестно, изначальная версия депутата треснула по швам после расследования. Теперь жестоким увлечением народного избранника занимаются следователи.

Резонанс вызвала видеозапись, появившаяся в социальных сетях. Пользователи назвали пытки горного орла «бездушным издевательством». Тем более, что к действу неизвестный мужчина привлек собственного малолетнего сына.

— Было установлено, что видео снято в Курахском районе. Фигурантом стал депутат районного совета и Иркинского сельсовета, — заявили в пресс-службе ГУ МВД Республики Дагестан.

Изначальная версия фигуранта рассыпалась в прах после полицейской проверки.Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

На опросе в полиции депутат выдвинул свою версию событий. Он утверждал, что капкан был поставлен на животное, таскавшее кур. То, что в него попался орел — чистая случайность. А сын, избивающий несчастную птицу металлическим прутом просто «пытался приглушить» орла.

Однако расследование установило, что число пернатых жертв идет на десятки. Как видно на кадрах новых видеозаписей, капканы намеренно устанавливались на клетки с домашними птицами. В них и попадались несчастные хищники, многие из которых занесены в Красную книгу страны. Фигурант вместе с несовершеннолетним сыном издевались над ними, пытали, забивали палками.

Депутат ловил орлов, беркутов и ястребов в капканы, установленные на поверхности клеток с домашней птицей.Видео: ГУ МВД по Республике Дагестан

Полиция считает, что в действиях депутата усматривается состав двух преступлений — по статьям «Незаконная охота» и «Вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления». Учитывая, что подозреваемый является спецсубъектом, материалы были переданы в Следственный комитет.

— Мотивы его нам ещё неизвестны. Мы только что получили материалы, сейчас будем вызывать его на опрос и проводить проверку. Никаких уголовных дел пока не возбуждено. Но мы будем внимательно изучать этот вопрос. В случае выявления состава преступления, подозреваемый ответит по всей строгости закона, — заверил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Дагестану Расул Темирбеков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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