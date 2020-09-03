Выпил, упал на кинжал, нашел невесту: невероятная история любви в Дагестане

Фото: кадр видео пресс-службы Минздрава РД / Иллюстративное фото Фото: Иван ВИСЛОВ

Новый кинжал, старые проблемы, скользкий пол бара, реанимация, 13 швов, а после — предложение руки и сердца. Невероятная история произошла с 35-летним жителем столицы Дагестана Хаджимурадом. Наш герой вновь обрел счастье благодаря несчастному случаю. Подробности рассказал сам мужчина и пресс-служба Минздрава Республики Дагестан.

История, исполненная бесшабашности и искренности, произошла в конце лета в Махачкале. Всё началось с ссоры — Хаджимурад и Карина любили друг друга, но повседневные невзгоды поставили их отношения под вопрос.

Мужчина совершил жест, достойный Лермонтовских стихов: с горя он пошел в магазин и купил себе великолепный кинжал. Кто знает, могла ли прекрасная и холодная сталь заменить любовь в сердце горца, но судьба распорядилась иначе.

Виной всему — случайность. Хаджимурад, как истинный джигит, решил отметить приобретение со свойственной широтой души. И бросился в бар. Спустя пару часов, он уже яростно отплясывал лезгинку с оружием в руках.

— После покупки кинжала я на радостях танцевал с ним в баре, — рассказывает наш герой. — Ну чуть выпивший был. Так и поскользнулся в баре и на него наткнулся. И вот, 13 швов. Только благодаря врачам на ногах стою, — признается наш герой.

Благодаря медиков, мужчина нисколько не кривит душой: несколько дней он провел в реанимации на грани жизни и смерти. Острый как бритва клинок глубоко вошел в живот. Только счастливый случай и высокий профессионализм махачкалинских врачей спасли его от нелепой смерти.

Злополучный эпизод не только поставил жизнь горца под угрозу, но в корне изменил его отношение ко многим вещам. Мужчина клянется, что отныне никогда не будет поддаваться губительной страсти и навсегда завяжет с алкоголем.

Более того, судьбоносный кинжал заставил его в корне пересмотреть отношение к своей девушке. Хаджимурад понял, что только любовь может сделать его счастливым и сделал ей предложение с больничной койки.

— Карина, пожалуйста, прости меня! Я больше никогда в жизни пить не буду и никакие танцы, ничего, — обращается Хаджимурад к своей возлюбленной. — Выйди за меня замуж! И прости, меня пожалуйста! Карина, я тебя очень люблю!

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