Заложница из Беслана через много лет нашла своего спасителя

Долгожданная встреча произошла благодаря сыну героя

Девочку на фото зовут Регина Бутаева. Первого сентября 2004 года ученицей 3 «Б» класса она попала в тысячу заложников в школе Беслана. В плену у боевиков оказались и ее сестра Зарина с мамой. Обезвоженную Регину с началом штурма спас простой осетин — не спасатель или боец «Альфы». Под пулями отважный мужчина вынес незнакомого ему ребенка, случайно оказавшись в фотохронике.

Долгие годы семья девочки разыскивала героя, чтобы отблагодарить — даже писали объявления в газетах. Но так встречи и не произошло. Пока в прошлом году повзрослевшая Регина сама не выложила снимок со своим спасителем на своей страничке в Instagram. Не подозревая, конечно, что через 15 лет сможет лично отблагодарить героя фото за подаренную ей жизнь.

- 11-летний сын Сослана увидел это фото и написал мне: «Справа мой отец, и я горжусь тем, что он помогал тогда». Я не могла поверить своим глазам! Думала даже, что кто-то пошутил. Но сразу же попросила связать меня с отцом. Сослан сказал мне, что не считает себя героем, что каждый осетин должен был находиться там в эти минуты. Собственно, поэтому и не откликался на наши объявления с благодарностью в газетах, - делится девушка.

С тех пор Регина посетила 7 стран — Хорватию, Чехию, Италию, Словакию, Турцию, Грузию и Армению. Особенный трепет у нее вызывает Италия, где после теракта в 2005 году ее с несколькими детьми из Беслана на месяц приютила семья с фамилией «Zampolin».

Совместное фото с итальянкой семьей

Недавно Регина списалась с ними через интернет, выразила беспокойство в связи с COVID-пандемией и в ответ услышала, что о ней у семьи сохранились самые теплые воспоминания. «Сказали, что я была ангелом, хотя нервы мы им потрепать успели», - смеется девушка.