«На наших глазах падали подстреленные спецназовцы»: прошло 16 лет со дня захвата школы в Беслане

В теракте погибли 334 человека, 186 – дети Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 2004 года в Беслане не знают праздника «День знаний». Год за годом 1 сентября здесь встречают с траурными венками вместо букетов и не в белом, а в черном. Утро тоже начинается не с построения детей на линейке, а со звонка в тишине разрушенной школы №1, где 16 лет назад за три дня от рук боевиков погибли 334 человека, из которых 186 — дети. «Вахта памяти» в этом году из-за COVID-пандемии проходит с ограничениями, но скорбящих это не останавливает. Вряд ли вообще найдутся причины, из-за которых возможно отменить сокровенную церемонию. Традиционно, с 1 по 3 сентября в едва уцелевшем при штурме спортивном зале возлагают цветы и зажигают свечи. А с портретов на его стене и могильных плит кладбища «Город Ангелов» на плачущих смотрят не сумевшие повзрослеть убитые дети.

«Все были уверены, что заложников — тем более детей, отпустят»

Вместе с «КП» о теракте в Беслане вспоминает 60-летний спасатель Лаврентий Перисаев. В должности начальника владикавказского подразделения МЧС он под пулями эвакуировал выживших заложников и выносил тела убитых. С дрожью в голосе рассказывает, что когда на пульт оперативного дежурного поступил звонок о захвате школы и объявили готовность №1, «все были уверены, что заложников — тем более детей, отпустят сразу после переговоров».

16 лет назад Лаврентий Перисаев спасал заложников

- Всю серьезность осознали, когда стали стрелять, если начиналось хоть малейшее движение у школы. На наших глазах мужика подбили. Остался жив, пролежав без движения на земле до темноты, - вспоминает спасатель.

Беслан. Сентябрь 2004 год Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Перисаев стоял у железной дороги, напротив школьной столовой. Вспоминает, как начальник штаба торопил его и коллегу изучать план-схему здания, потому что террористы требовали срочно забрать убитых, выбрасывая тела из окон. Но из-за того, что боевики угрожающе кричали «Скорей!», туда отправили не их, а ближе стоящих «центроспасовцев», которых почти сразу убили.

Выживших сразу увозили в больницу Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

«На наших глазах падали подстреленные спецназовцы»

Из рассказа Лаврентия Перисаева, когда начался обстрел, бойцы «Альфа», прикрывая друг друга, запрыгивали в окна кухни, откуда подавали им детей. Прорывались в школу и гражданские, которых было невозможно сдержать.

- Из соседнего дома мы принесли длинные деревянные столы — подставили их к окнам, чтобы быстрее эвакуировать людей. Под прикрытием вместе с другими спасателями я выносил ослабевших и раненных детей. На наших глазах падали подстреленные спецназовцы. Честно говоря, такой отваги не видел. Вспоминаешь — слезы накатываются.

Люди бросались помогать спасателям и силовикам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Во время штурма никто из спасателей осетинского МЧС не погиб. Но Перисаев рассказал, что в числе первых убитых пленников оказался их пожарный инспектор, который привел на линейку детей.

«Лаврентий, а вы нас не узнаете?»

После теракта североосетинских спасателей, участвовавших в эвакуации при захвате школы, на две недели отправили в оздоровительный комплекс Подмосковья на реабилитацию. Но с 2016 года и сами спасатели вместе с психологами проводили встречи с бывшими заложниками на базе поисково спасательного подразделения республиканского МЧС.

Спасатель Лаврентий Перисаев в походе со спасенными им и его коллегами детьми

- На каникулах брали детей в походы, давали уроки выживания, многие обещали стать спасателями. Мы долго переписывались и встречались. А этой зимой ко мне подошли два парня, катались в горах на лыжах. Сказали: «Здравствуйте, Лаврентий, а вы нас не узнаете? Мы из первой школы Беслана». Долго друг друга крепко обнимали.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В «красной зоне» Республиканской больницы Северной Осетии трое выживших заложников спасают пациентов с коронавирусом. Врач-стажер Оксана Макиева в 2004 году пришла на праздничную школьную линейку ученицей 4 класса вместе с мамой, старшим и младшим братьями. Но выжили после теракта только она и ее двухлетний брат.

- Было трудно без еды и воды. Настолько жарко было, что мы разделись. На третьи сутки, когда жажда стала невыносимой, нам дали смоченные водой тряпки, кто-то мочу пил. Я видела, как погибают люди. На моих глазах застрелили учителя физкультуры, - вспоминает 26-летняя девушка.

Оказавшись с другими спасенными детьми в Детской республиканской больнице, Оксана уже после теракта решила, что будет помогать людям, как это делала ее врач по имени Марина. И с тех же самых пор девушка избегает людные места и пообещала себе никогда больше не ходить на школьные линейки, а в будущем — не водить своих детей. Кстати, девушка спаслась чудом — ее схватил на руки простой осетин, который бросился в самое пекло спасать детей. Фото с раненой Оксаной на руках у седовласого мужчины облетело все мировые СМИ:

Тогда и сейчас

А ее коллега — 23-летний Георгий Ильин, маленьким мальчиком стал символом жертв Беслана. Кто снял фото с перепуганным до смерти раненым Георгием, так и неизвестно. Но его показали везде. И через два года после теракта по нему в небольшой стране Сан-Марино изготовили и установили бронзовый памятник всем погибшим и пострадавшим при захвате бесланской школы. Автор скульптуры – Венди Рензо Жарно.

Символ жертв теракта после штурма и сегодня

О третьем бывшем заложнике, который сегодня работает с Оксаной и Георгием в COVID-госпитале, мало что известно. Повзрослевший с тех пор молодой человек не захотел вспоминать события прошло и не назвал даже своего имени.

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