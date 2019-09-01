"Сонечки нет, пусть имя будет": родители, потерявшие ребенка в бесланском теракте, нашли силы родить и воспитать дочь

Захват бесланской школы в 2004 году обернулся кромешным адом для многих родителей. Только единицы, потеряв детей, не поставили на себе и семье крест. Супруги Арсоевы, лишившиеся дочери Софии, стали таким исключением. Они нашли в себе силы родить ребенка.

Семья Арсоевых: мама Фатима, отец Владимир, сын Сослан и дочка Фатима. Фото из личного архива героев публикацииФото: Евгения СОКОРЕВА

- На ее место никого не хотелось. Но супруг так смотрел на кудрявых маленьких девочек... Как видел, повторял: "Как же на Сонечку похожа". Я ухожу на работу. Он - на кладбище. Только через 2 года из-за рождения Настеньки более-менее в себя пришел. На ногах инфаркт перенес, - рассказала "КП-Северный Кавказ" Фатима Арсоева. - Дочку хотели назвать Сонечкой. Я и вынашивала ее с мыслью: "Сонечки нет, так пусть имя будет". Но батюшка в церкви сказал, что это пререкание с богом. Уже на 8 месяце беременности, листая подаренную в школе книгу, я наткнулась на имя Анастасия и перевод - "воскресшая". Решила, что будет у нас Анастасия, хотя супруг противился: внешне Настенька на Соню не была похожа.

Даже знакомые замечают, что Настя совсем другая и на Софию не похожаФото: Евгения СОКОРЕВА

Сейчас дочка Арсоевых учится в 6 классе, занимается тхэквондо. София же, вспоминает мать, тоже хорошо училась: была отличницей по всем предметам и в музыкальной школе, и в обычной. Ее поэтому и перевели учиться из сельской школы Брута в самую лучшую школу Беслана в 9 класс. Кто же знал, что первая линейка Софии станет последней.

В 2005 году выпустили голубей, одна из птиц долго сидела на памятнике Сони. Фото из личного архива героев публикацииФото: Евгения СОКОРЕВА

Фатима год была руководителем в классе дочки в школе Брута, видела, какая она самостоятельная, и не побоялась отпустить ее саму на линейку на 1 сентября. Потом много лет не могла себе этого простить.

Мама Софии много лет проработала школьным учителем в селе БрутФото: Евгения СОКОРЕВА

Тело Софии родители искали месяц. То, что осталось от девочки, опознали только по обуглившемуся браслету на руке. От увиденного мать с отцом едва не обезумели. Но не сойти с ума помог сын, который на 4 года младше Сони.

- Я не могла ни жить, ни работать, просила Бога, чтобы забрал меня. А сын услышал и пришел со слезами на глазах: "Мам, ты меня совсем не любишь? Как я без тебя буду?" Меня передернуло. И еще сказал: "Можно, я в школу тоже не пойду? На следующий день я вышла на работу в школу.

Сейчас семья Арсоевых по-прежнему живет в селе Брут. В Беслане им жилье не выдали.

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