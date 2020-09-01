Цветы, слезы, молитвы и снова слезы: трехдневная вахта по жертвам Беслана началась в Северной Осетии

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии — Алании

В Северной Осетии открыта трехдневная вахта памяти теракта в школе №1. Роковые события сентября 2004 года до сих пор отдаются пульсирующей болью в сердцах жителей республики. Слезы, траур, молитвы, снова слезы, детские игрушки, узоры и горы из кроваво-красных гвоздик — так выглядит 1 сентября в Беслане.

С раннего утра толпы людей идут к зданию спортивного зала и на кладбище «Город Ангелов», где похоронены маленькие дети и их несчастные родители, не пережившие трехдневный голод в плену, взрывы и штурм.

К обеду 1 сентября очевидцы сообщают «КП», что вахту памяти посетило больше четырех тысяч человек. Цветы к мемориалу в сердце спортивного зала возложил глава Республики Северная Осетия — Алания Вячеслав Битаров, члены правительства региона, общественные деятели и просто люди, в чьих сердцах ещё звучат автоматные трели и оглушающие удары взрывов.

Траурные мероприятия стартовали в 9:15 по местному времени, после школьного звонка. 16 лет назад именно он позвал учеников в классы. Сразу после раздалась первая автоматная очередь. Разорвали тишину первые крики.

Траурная литургия по погибшим продолжилась возложением цветов к мемориалу. Жители Беслана, Северной и Южной Осетии несут на на памятник не только красные гвоздики, но и мягкие игрушки. В память о тех, чье детство навсегда было разодрано шрапнелью воспоминаний. И тех, кто больше никогда не смеялся, не касался любимого плюшевого мишки и не обнимал родителей.

Дворец культуры Беслана открыл выставку «Помнить, чтобы жить». Улыбающиеся лица детей, снимки с той самой линейки в сентябре 2004, а потом самые выразительные кадры спецоперации и штурма. Стоит ли говорить, что те жители города, кто решился вспомнить роковые дни, плачут, глядя на фото? Как плакали другие во время траурной литургии по погибшим.

Фото: пресс-служба главы Северной Осетии — Алании

В последний день трехдневной вахты в спортивном зале зажгутся свечи — как символ невинности душ. Душ, так и не переживших теракт.

Боевики захватили бесланскую школу №1 в День знаний 1 сентября 2004 года. Все участники праздничной линейки, почти 1200 человек, вплоть до 3 сентября жили в обшарпанном спортивном зале без еды и воды. 3 сентября в 13:05 прозвучали взрывы, возник пожар и начался штурм. 27 террористов были убиты силовиками, единственный выживший бандит Нурпаша Кулаев был арестован и приговорен к пожизненному заключению.

От ранений и обезвоживания погибли 334 человека, 186 детей. 126 бывших заложников стали инвалидами, из них 70 — школьники. Многие до сих пор нуждаются в помощи и реабилитации.

В правительстве региона сообщили, что в связи с траурной вахтой начало учебного года перенесено на 5 сентября.

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С 2004 года в Беслане не знают праздника «День знаний». Год за годом 1 сентября здесь встречают с траурными венками вместо букетов и не в белом, а в черном. Утро тоже начинается не с построения детей на линейке, а со звонка в звенящей тишине разрушенной школы №1 (подробности).

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Владимир Веленгурин, фотокор «КП» о трагедии Беслана: Труднее всего было снимать детей, мертвых детей. Это - настоящий ужас

15 лет назад, 1 сентября 2004-го, террористы захватили школу № 1 в Беслане (Северная Осетия). В результате теракта погибли и позднее скончались от ранений 334 человека, в том числе - 186 детей (фото, рассказ очевидца).