Выжившие заложники Беслана спасают жизни в COVID-госпитале

Георгий Ильин и Оксана Макиева — дети Беслана, сражающиеся с пандемией COVID-19

В «красной зоне» Республиканской больницы Северной Осетии спасают жизни пациентов с коронавирусом бывшие заложники теракта в школе №1 города Беслан. Врачу-стажеру Оксане Макиевой 26 лет. В 2004 году она пришла на линейку 1 сентября ученицей 4 класса вместе с мамой, старшим и младшим братьями. После захвата выжила только она и ее двухлетний брат.

Из-за психологической травмы Оксана Макиева до сих пор избегает людных мест

- Помню, начали стрелять и всех собрали в углу при входе в спортивный зал. Мама и братья были рядом. Мы держались за руки. Мама говорила все время: «Это фильм. Снимают фильм. Это игра». Я особо не боялась поэтому. Но потом нас разлучили. Потерялся старший брат. Было трудно без еды и воды. Настолько жарко было, что мы разделись. На 3 сутки, когда жажда стала невыносимой, нам дали смоченные водой тряпки, кто-то мочу пил. Я видела, как погибают люди. На моих глазах застрелили учителя физкультуры. Много крови было, - делится болезненными воспоминаниями девушка.

Оксане повезло спастись во время штурма. Маленькая девочка не испугалась выбежать из школы, когда посыпался потолок и прогремели взрывы. И чудо, что ее схватил на руки простой осетин, который бросился в самое пекло спасать детей. Фото маленькой раненой Оксаны на руках у седовласого мужчины облетело все мировые СМИ:

Тогда и сейчас

- У меня были осколочные незначительные ранения, только пара шрамов осталась. Но психологическая травма до сих пор. Я не хожу в места скопления людей, даже на парад 9 мая или концерт. И своих детей в будущем никогда не поведу ни на одну линейку, - делится Оксана.

Решение стать врачом Оксана приняла уже тогда. После спасения заложников ее с другими детьми отправили в Детскую республиканскую больницу. Там героиня встретила врача по имени Марина. Она как мать заботилась об Оксане — заплетала косы, приносила фломастеры и альбом. Своей заботой врач излечила ребенка не только от боли, но и от непреодолимого страха.

- Я всегда боялась врачей. Но благодаря ей поняла – не нужно бояться людей в белых халатах. Я радовалась каждому ее визиту и уже тогда решила, что буду тоже помогать людям, - говорит девушка.

За время работы в главном республиканском COVID-госпитале Оксана видела много ужасов, но все же несравнимых с пережитым в детстве. Рассказывает, что в середине мая за одно дежурство принимала сразу 18 больных коронавирусом.

- Видела пациентов в коме, в крайне тяжелом состоянии. Страшно, но это ценный опыт, - считает героиня.

В той же больнице работает и 23-летний Георгий Ильин, который мальчиком стал одним из символов теракта в Беслане:

Символ жертв теракта после штурма и сегодня

Кто снял фото с перепуганным до смерти Георгием, так и неизвестно. Но оно облетело весь мир. Через два года после захвата по нему в небольшой стране Сан-Марино даже изготовили и установили бронзовый памятник всем погибшим и пострадавшим от теракта в школе №1. Автор скульптуры – Венди Рензо Жарно.

Так выглядит памятник. Фото: Пресс-служба правительства Северной Осетии»

И Оксана с Григорием не только коллеги, а друзья, которые познакомились в Детской больнице еще тогда, в 2004 году, оказавшись после штурма в одной палате.

- Очень люблю его. Он замечательный, - отметила девушка.

К сожалению, сам Георгий вежливо отказался поделиться своей историей. Настаивать мы не стали.

Напомним, захват школы №1 города Беслан в Северной Осетии произошел 1 сентября. Прямо во время праздничной линейки в заложниках оказались 1128 детей и взрослых. За три дня погибли 334 человека, 186 – дети.

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Восьмиклассник Станислав Бокоев быстрым шагом шел на линейку. Красивая белая рубашка, приподнятый подбородок. Возвращение в школу было радостью, возможностью снова встретиться с одноклассниками, много смеяться и общаться. Мальчик вел за руку своего восьмилетнего двоюродного братика. Мама задержалась за домашними делами и пообещала прийти чуть позже, поэтому нужно было успеть отвести младшенького к «своим» (подробности).

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