«Очнулся в мешке для трупов»: заложник Беслана вернулся с того света и стал музыкантом

Восьмиклассник Станислав Бокоев быстрым шагом шел на линейку. Красивая белая рубашка, приподнятый подбородок. Возвращение в школу было радостью, возможностью снова встретиться с одноклассниками, много смеяться и общаться. Мальчик вел за руку своего восьмилетнего двоюродного братика. Мама задержалась за домашними делами и пообещала прийти чуть позже, поэтому нужно было успеть отвести младшенького к «своим».

Через пару минут зазвучат «крылатые качели», и знакомый голос расскажет «про глагол, и про тире, и про дождик на дворе». А потом все оборвут выстрелы.

«ПЕРВОЕ ВРЕМЯ СТРАШНО НЕ БЫЛО»

— На нас неслись неизвестно откуда взявшиеся люди в масках. Первое время страшно не было, никто ничего не понимал. Я думал, что это розыгрыш. Многие, наверное, тоже. Нас погнали внутрь, в зал. Мама, к счастью, придти не успела, — вспоминает Стас.

Террористы разделили братьев. Младший оказался в дальнем углу зала. Через два дня он погибнет во время взрыва.

— Все было как в тумане. Я помню отрывки. Когда нас вели в туалет, я увидел взрослого мужчину в луже крови. Как мы сидели в этом спортзале... Я не хочу на этом останавливаться. Вы сами все знаете, — с трудом находит слова молодой человек.

Три дня школьник сидел на полу в душном спортзале и медленно сходил с ума от обезвоживания.

— Я перестал различать, где реальность, а где сон, — продолжает Стас. — Пить хотелось так, что я все время представлял колонку за школой, как я встаю и иду к ней, и пью. В какой-то момент я потерял понимание полностью. Подумал, что другие к ней идут и пьют. И сам встал и пошёл, забыв, что существуют террористы.

После Беслана Стас ожесточился и некоторое время мечтал убивать террористов собственными рукамиФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

В этот момент прогремел первый взрыв. Мальчик упал навзничь. Началась паника — люди бежали по Стасу, падали на него.

— Я видел все, как в замедленной съемке: как вскочившие люди падают в крови; как вылетели окна. Было что трудно дышать, хлюпало на каждом вдохе. Я коснулся шеи и понял, что часть ее просто висит, а хлюпает кровь. Она хлестала, как вода из питьевого фонтанчика.

Мальчик нашарил какие-то тряпки, затянул ими рану, в полубессознательном состоянии доковылял до окна, вылез, добежал до укрытия и потерял сознание.

«СЕРДЦЕ НЕ УСЛЫШАЛИ, ДУМАЛИ — УМЕР»

В палатке МЧС Стасу остановили кровь, но состояние парня было пограничным. Сердце из-за большой кровопотери билось все слабее. В какой-то момент врачи его не услышали и подумали, что мальчик умер.

— У меня врожденный синдром Зиверта-Картагенера, внутренние органы расположены зеркально. Но врачи этого не знали, а на очереди были десятки раненых детей, — продолжает Стас. — Не услышали сердце слева, констатировали смерть. Открыл глаза я уже в чёрном целлофановом мешке, закашлялся. Спасатели очень испугались. Когда пришли в себя, тут же понесли меня обратно, к медикам.

Несколько следующих месяцев Стас провел в больницах сначала в Осетии, потом в Москве:

— Когда пришел в себя, понял, что не могу говорить. Слишком глубоко проник осколок в шею. Лишь в начале зимы с трудом произнес своё первое слово. Меня буквально вытащили с того света, но то, что связки и ткани срослись, было не меньшим чудом. Голос стал возвращаться.

Стас Бокоев стал музыкантом и записывает уже второй альбомФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

ЖИЗНЬ БЕЗ СТРАХА

Спустя восемь лет, когда парень уже переехал в Москву, жизнь нанесла еще один удар.

— Из-за моей врожденной особенности любая простуда превращается в пневмонию. Я и после рождения выжил-то чудом, так что всегда ходил по грани между жизнью и смертью. С каждым разом воспаления становились все тяжелее и тяжелее. Однажды мне сказали, что следующая простуда может быть смертельной и что единственный выход — трансплантация легких. Вероятность умереть на операционном столе под 50 процентов.

Стас встал в очередь на донорство.

— Ожидание было пыткой, — вспоминает он. — Я мучился бессонницей. Не мог нормально жить. Принять решение мне помогли мои друзья. Они говорили со мной о любви, утешали меня, плакавшего. Их помощь, моя любимая музыка, в особенности Боб Марли, поддержка родителей — все помогло мне отказаться от смертельно опасной операции и начать жить без страха смерти.

Победить страх и безнадежность Стасу помогли друзья и близкиеФото: Личная страничка героя публикации в соцсети

Теперь Станислав не боится ничего. Трижды побывав на краю смерти, он поверил в жизнь.

— После Беслана я хотел убивать террористов, остервенело. Но мне, как и другим, помогли. Нас приглашали в реабилитационные центры, звали меценаты, чтобы показать — в жизни есть не только смерть. Так я попал на Кубу, где увидел столько человеческого тепла и любви, что отказался от злобы и ненависти. После этого я стал заниматься тем, что люблю больше всего, — музыкой, — с счастливой улыбкой рассказывает Бокоев.

Так Стас стал писать песни. Сейчас он работает уже над вторым альбомом, а недавно дал первый сольный концерт. Пока поклонников у певца немного, но мужчина не печалится. Для него главное — подарить ощущение свободы и радости, к которым он смог придти через смерть, кровь и страх.

— Все мои песни — о любви. Мой первый клип — Lova. Возвращаясь в родной город, я все еще вижу тех, кто не простил и не отпустил эту боль. Здесь стены пропитались ей насквозь. В жизни я тоже вижу много людей, которые не понимают, что нужно отпускать боль, страх, ненависть. Поэтому я, пережив всё это, хочу показать людям, что единственное настоящее — любовь. К близким, семье, друзьям, ко всем. Она — это наш единственный путь к счастью.

Indi - LOVA.Стас Бокоев поёт о любви, которая побеждает любые самые страшные трудности

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