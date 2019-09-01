Через 15 лет после теракта бесланскую школу №1 хотят сделать памятником федерального значения

В Северной Осетии на пресс-конференции по случаю 15 годовщины трагедии в бесланской школе №1 представитель комитета "Матери Беслана" сообщила о подготовке документов, необходимых для придания оставшемуся от учебного заведения руинам и всей школьной территории особого статуса памятника федерального значения.

Как уточнила Анета Гадиева, эта мера позволит внести объект в поле ответственности государства, а значит обеспечить всю необходимую защиту и контроль за его состоянием.

Пока же школа находится на попечении только республиканских властей, благодаря утвержденному в 2016 году статусу памятника регионального уровня.

Траурные мероприятия, напомним, проходят 1-3 сентября во всей Северной Осетии. Традиционно литургию и возложение цветов проводят в спортивном зале школы №1 города Беслан, где в 2004 году при захвате боевиками погибли 333 заложника. И 186 из них были детьми. А 19 человек - спасатели. Уцелели больше 800 пленников, но получили чудовищные психологические травмы и серьезные увечья. Этот теракт без преувеличения считают одним из самых страшных за всю историю России.

Негодяев, посягнувших на жизни невинных, ликвидировали при штурме. Кроме одного. Единственный выживший террорист Нурпаша Кулаев сидит сейчас за решеткой 12 год в известной тюрьме "Полярная сова", где плачется о слишком тяжелых условиях содержании.

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