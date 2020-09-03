«Овечка жива, мужчина — нет»: водитель попал под колеса, пытаясь спасти животное на дороге

Фото: кадры с места событий

Дагестанская трасса, время под полночь, машины несутся на безумных скоростях. Одна заблудившаяся овечка, испуганная, выскакивает на трассу, ища защиты у людей, в лучах света фар. Маленькое, нелепое животное бросается спасать 54-летний дагестанец...

Спустя несколько секунд бедное испуганное животное недоверчиво подошло к умирающему спасителю.

Трагическая история произошла на трассе в Ногайском районе Дагестана. За доброту и неравнодушие мужчина, который мог просто объехать испуганное животное, поплатился жизнью.

— Водитель лежал на дороге в ужасном состоянии. А ведь хотел сделать доброе дело...просто пытался помочь, спасти. Неясно, что с ним будет, но выглядит все очень плохо, — рассказал очевидец аварии.

В МВД уточнили: мужчину, пытавшегося отогнать овечку, на полной скорости сбила «Нива». Животное осталось жить, а вот спаситель — нет. Пострадавшего отвезли в больницу, но травмы были не совместимы с жизнью.

— ДТП произошло 1 сентября около 23:00 на 35 километре трассы «Кочубей — Минеральные Воды», — ответили «КП» в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан. — Сейчас ведутся следственные действия, направленные на установление степени вины участников аварии. Пострадавший, к сожалению, скончался.

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