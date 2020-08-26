«Так спешил, что избил»: нарушитель напал на регулировщика, спасшего ему жизнь

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В дагестанском сегменте соцсетей уже несколько дней идет обсуждение истории с невероятным хамством водителя на дорогом джипе. Он не только нарушил правила дорожного движения на железнодорожном переезде, но ещё и избил регулировщика, по сути спасшего его от столкновения с поездом. Дело приобрело такой масштаб, что в историю пришлось вмешиваться полиции.

Скандальное видео было снято на камеру слежения рядом с железнодорожным переездом в селе Новый Чиркей. К несчастью, шлагбаума в маленьком населенном пункте нет, поэтому в момент приближения поезда движение регулирует специальный сотрудник. И вот, мужчина в форме вышел и показал водителям — дороги нет.

Однако водитель роскошного белого джипа отнесся к рекомендациям регулировщика наплевательски. В полиции такое поведение он объяснил «спешкой в больницу, к больному ребенку». Регулировщик буквально спас жизнь нахалу — он мог и должен был препятствовать нарушению, но, видя приближающийся поезд, пропустил автолюбителя. Состав пролетел по путям спустя считанные секунды.

Напуганный регулировщик крепко выругал нарушителя за наглость и беспечность. Но автолюбитель на «крутой тачке», видимо, к такой реакции готов не был. Вместо того, чтобы извиниться за инцидент, объяснить ситуацию или гнать в больницу, где его, по собственным утверждениям, ждал больной ребенок, он вышел из авто и избил регулировщика.

— Правонарушителя нашли и доставили в отдел. Составлен протокол по статье «Нарушение правил движения через дорожные пути», что влечет лишение прав. Кроме того, потерпевшего направили на медицинское освидетельствование. После определения степени тяжести побоев будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Республике Дагестан.

В соцсетях нарушителя жесточайше осудили. Его доводы о спешке в прах разбили комментарием «так спешил, что избил». Кроме этого, мужчина получил много нелестных слов за ношение тюбетейки — символа мудрости и опыта, который, по мнению пользователей, был опорочен хамским поведением.

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